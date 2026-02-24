De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft bevestigd dat supporters tijdens het FIFA WK 2026 veilig naar wedstrijden kunnen gaan, ook in Guadalajara. Volgens De Telegraaf zei ze dat de recente golf van geweld in de stad en omgeving geen risico vormt voor fans en dat de autoriteiten alle maatregelen nemen om een veilige omgeving te garanderen. Guadalajara is één van de gaststeden voor het WK, waar vier groepswedstrijden en één kwartfinale zullen plaatsvinden.

De onrust ontstond na de dood van Nemesio Oseguera Cervantes, beter bekend als El Mencho, de leider van het Jalisco New Generation Cartel (CJNG). In verschillende gebieden braken confrontaties uit tussen kartelleden en veiligheidstroepen, met brandende voertuigen, wegblokkades en schietpartijen als gevolg. Lokale competities en wedstrijden moesten tijdelijk worden uitgesteld vanwege de veiligheidsrisico’s.

Autoriteiten garanderen veiligheid

Sheinbaum benadrukte dat er “geen risico” is voor fans die wedstrijden willen bijwonen en dat de autoriteiten alles in het werk stellen om een veilige omgeving te garanderen. Extra veiligheidsmaatregelen zijn onder meer versterkte politie- en militaire patrouilles rondom stadions, verkeerscontroles en cameratoezicht. Ook krijgen supporters duidelijke instructies om veilig hun wedstrijden te bezoeken.

Internationale media en enkele regeringen uitten eerder zorgen over de veiligheid in Jalisco. De Mexicaanse autoriteiten stellen echter dat de situatie zich stabiliseert en dat alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen om het WK veilig te laten verlopen. Ondanks de recente geweldsgolf blijft Guadalajara dus een veilige speelstad voor het toernooi.