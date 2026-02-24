Live voetbal

Spaan: ‘Wie er verstand van heeft, vindt Fitz-Jim goed’

Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
24 februari 2026, 17:06

Kian Fitz-Jim moet niet aan zichzelf gaan twijfelen nu hij dit seizoen bij Ajax weinig speeltijd krijgt, zo stelt Henk Spaan in de rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. De journalist stelt dat mensen die verstand van voetbal hebben, de middenvelder een goede speler vinden.

Fitz-Jim kon vorig seizoen onder Francesco Farioli op de nodige minuten rekenen bij Ajax. In totaal kwam de middenvelder tot 44 optredens in alle competities. Dit seizoen staat de teller pas op achttien duels, waarvan hij vier keer in de basis stond. Zaterdag kreeg Fitz-Jim tegen NEC (1-1) weer eens de kans zich vanaf de aftrap te laten zien.

Spaan stelt dat Dick Schreuder Fitz-Jim niet zou willen laten vertrekken als hij trainer van Ajax zou zijn. “Bij Branie zei Menno Pot dat Schreuder inderdaad fan is. Hiddink roemde hem op Radio-NH”, somt de schrijver enkele voorstanders van de middenvelder op. Ook Spaan heeft zich in het verleden al regelmatig positief uitgelaten over Fitz-Jim. “Ik kan het wel beweren maar mij geloven ze toch niet”, stelt hij. “Geen ex-prof. Geen Ajax-dna.”

Wat Spaan betreft is Fitz-Jim niet alleen een uitstekende speler voor de speelstijl van Schreuder; ook Anthony Correia zou de 22-jarige rechtspoot goed tot zijn recht laten komen, zo schat de schrijver in. Vervolgens besluit hij de middenvelder wat op het hart te drukken: “Fitz-Jim moet vooral niet aan zichzelf gaan twijfelen. Wie er verstand van heeft, vindt hem goed.”

  Gisteren, 09:17
  Gisteren, 08:17
  zo 22 februari, 21:54
Kian Fitz-Jim

Kian Fitz-Jim
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (5 jul. 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
13
1
2024/2025
Ajax
27
2
2023/2024
Ajax
2
0
2023/2024
Jong Ajax
15
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39
6
Twente
24
13
38

Complete Stand

