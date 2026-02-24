moet niet aan zichzelf gaan twijfelen nu hij dit seizoen bij Ajax weinig speeltijd krijgt, zo stelt Henk Spaan in de rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. De journalist stelt dat mensen die verstand van voetbal hebben, de middenvelder een goede speler vinden.

Fitz-Jim kon vorig seizoen onder Francesco Farioli op de nodige minuten rekenen bij Ajax. In totaal kwam de middenvelder tot 44 optredens in alle competities. Dit seizoen staat de teller pas op achttien duels, waarvan hij vier keer in de basis stond. Zaterdag kreeg Fitz-Jim tegen NEC (1-1) weer eens de kans zich vanaf de aftrap te laten zien.

Spaan stelt dat Dick Schreuder Fitz-Jim niet zou willen laten vertrekken als hij trainer van Ajax zou zijn. “Bij Branie zei Menno Pot dat Schreuder inderdaad fan is. Hiddink roemde hem op Radio-NH”, somt de schrijver enkele voorstanders van de middenvelder op. Ook Spaan heeft zich in het verleden al regelmatig positief uitgelaten over Fitz-Jim. “Ik kan het wel beweren maar mij geloven ze toch niet”, stelt hij. “Geen ex-prof. Geen Ajax-dna.”

Wat Spaan betreft is Fitz-Jim niet alleen een uitstekende speler voor de speelstijl van Schreuder; ook Anthony Correia zou de 22-jarige rechtspoot goed tot zijn recht laten komen, zo schat de schrijver in. Vervolgens besluit hij de middenvelder wat op het hart te drukken: “Fitz-Jim moet vooral niet aan zichzelf gaan twijfelen. Wie er verstand van heeft, vindt hem goed.”