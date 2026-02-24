In het Turkse amateurvoetbal heeft zich deze week een bijzonder tafereel onttrokken. In de wedstrijd tussen Yurdum Spor en Mevlanakapi Güzelhisar werd een meeuw uit de lucht geschoten, waarna de aanvoerder van Yurdum het dier op het veld reanimeerde. De meeuw heeft de botsing met de bal daardoor overleefd.

Deze week stond in Turkije een amateurduel tussen Yurdum Spor en Mevlanakapi Güzelhisar op het programma. Gedurende de wedstrijd probeerde Yurdum-doelman Muhammet Uyanik de bal hard naar voren te trappen, maar daarbij werd een meeuw geraakt. Het dier viel naar de grond, waarna verschillende spelers erop af snelden.

Gani Çatan, de aanvoerder van Yurdum, zag dat het foute boel was en besloot het dier op het veld te reanimeren. Toen na enkele minuten bleek dat het hart van de meeuw weer klopte, bracht hij de vogel naar de zijlijn om de verzorging over te dragen aan de medische staf. De meeuw heeft het ongeluk overleefd, maar volgens Turkse media kan het dier nog niet vliegen door een pijnlijke vleugel.

In gesprek met televisiezender AA laat Uyanik weten geschrokken te zijn. “Ik was op dat moment echt in shock, ik voelde me echt heel slecht. Dat raakt me oprecht, uiteindelijk hebben we het ook gewoon over een levend wezen”, geeft de doelman aan. “We hebben hem gereanimeerd, ze hebben water in zijn mond gegoten en de meeuw kwam weer bij zinnen. Dat maakte ons blij.” Uyanik wil nu graag op ziekenbezoek bij de geblesseerde vogel. “Ik weet niet waar de meeuw nu is, maar als ik erachter kom, zou ik zeker een bezoekje overwegen.”

Meeuw van Treijtel

Het incident in Turkije doet denken aan de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord in 1970. Op Het Kasteel schoot Feyenoord-doelman Eddy Treijtel bij een uittrap een meeuw uit de lucht. In tegenstelling tot de vogel in Turkije, overleefde de Rotterdamse meeuw de botsing met de bal niet.