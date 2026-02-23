Theo Janssen baalt nog altijd van het mislopen van het WK van 2010 in Zuid-Afrika, zo geeft hij eerlijk toe bij Rondo. De ex-middenvelder, die tegenwoordig actief is als voetbalanalist en amateurtrainer, denkt dat hij beter was dan enkele spelers die wél door Bert van Marwijk werden opgeroepen.

Janssen kende in 2010 een uitstekend jaar. Met FC Twente werd hij kampioen van Nederland en gold hij als een van de grote uitblinkers. Ook speelde hij enkele interlands, maar uiteindelijk ging hij niet mee naar het WK in Zuid-Afrika, waar Oranje uiteindelijk de finale bereikte tegen Spanje.

Artikel gaat verder onder video

“Jij vond dat je erbij had moeten zijn in 2010, hè?”, opent Wytse van der Goot het onderwerp. Janssen twijfelt niet: “Zeker, dat zou terecht zijn geweest. Dat was mijn beste jaar als voetballer. Bij FC Twente, waar het toen heel goed ging, waar ik ook de Gouden Schoen won”, zegt de analist stellig.

Janssen: 'Er zaten er een paar bij waarvan ik dacht: dat had ik kunnen zijn'

Volgens Janssen had het mislopen van de WK-selectie deels te maken met de concurrentie. “Tuurlijk had ik goede middenvelders om mij heen. Hier zitten er twee aan tafel”, vervolgt de trainer van De Treffers, terwijl hij Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder aanwijst. “Maar er zaten er ook een paar bij waarvan ik dacht: dat had ik ook wel kunnen zijn.”

Van der Goot noemt de namen van Stijn Schaars en Demy de Zeeuw. “Ja, zeker. Ik denk dat ik toentertijd zeker gelijkwaardig was, misschien wel iets beter”, vindt Janssen. “Veel beter was je”, mengt Van der Vaart zich: “Hij was zo goed, echt een heel goede speler. Maar omdat Wes en ik op dezelfde positie speelden, werd het moeilijk.”