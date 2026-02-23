Heracles Almelo bevindt zich in een diepe sportieve crisis en dat is de achterban niet onopgemerkt gebleven. Na de pijnlijke 4-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles hebben ontevreden supporters hun onvrede geuit met een opvallend spandoek bij het Asito Stadion. De woede van de fans richt zich met name op de huidige gang van zaken binnen de clubleiding en de technische staf.

De onrust in Almelo is de laatste tijd flink toegenomen door het technische beleid. Ernest Faber bekleedt momenteel een dubbelrol als zowel hoofdtrainer als technisch directeur, maar die constructie staat onder grote druk. Maandag werd bekend dat Faber heeft besloten om zijn trainerspet twee dagen af te zetten en zich uitsluitend op zijn taken als technisch directeur te richten. Hiermee hoopt hij een schokeffect te creëren, terwijl assistent-trainers Hendrie Krüzen en Peter Reekers tijdelijk de trainingen leiden. De supporters zien deze opmerkelijke zet echter als een zwaktebod.

Supporters spreken van 'Circus Almelo'

Bij de fanserviceshop van het stadion werd een groot spandoek opgehangen dat de huidige situatie scherp samenvat. "Circus Almelo: Als TD vluchten voor je problemen om als trainer geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen!", zo luidt de felle tekst op het doek. De achterban lijkt hiermee te suggereren dat Faber de sportieve malaise op het veld ontwijkt door zich terug te trekken in zijn directeursrol.

Van Wissing plaatst kanttekening bij felle actie

RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing deelde de beelden van het spandoek op X en gaf daarbij zijn visie op de situatie bij de hekkensluiter. Hoewel de kritiek op Faber aanzwelt, plaatst de verslaggever ook een kanttekening bij het feit dat alle pijlen op één persoon worden gericht. "Faber doet veel dingen niet goed", zo stelt Van Wissing. "Om hem nu als hoofdverdachte weg te zetten voor alle puinhopen in het Asito Stadion, vind ik een toefje overdreven."

