Bizarre wending: selectie Iran mag niét slapen in Amerika tijdens WK

De WK-voorbereiding van Iran in de Verenigde Staten krijgt een opvallende wending. Waar de ploeg van Iran wel degelijk zijn wedstrijden mag afwerken op Amerikaans grondgebied, is overnachten er niet bij. De selectie moet het land telkens dezelfde dag nog verlaten, zo blijkt uit uitlatingen van de Iraanse ambassadeur in Mexico.

Volgens Abolfazl Pasandideh, de Iraanse ambassadeur in Mexico, is de regeling helder maar streng. De ploeg mag de Verenigde Staten in de ochtend betreden, maar moet nog voor de nacht terugkeren.

„We mogen ’s ochtends de Verenigde Staten in en moeten dezelfde dag weer weg,” sprak Pasandideh tegenover de internationale pers.

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Hoewel de spelers inmiddels allemaal over een visum beschikken, is dat nog niet voor de volledige staf het geval. De gespannen politieke verhouding tussen beide landen, die volgens de ambassadeur samenhangt met het conflict dat dit voorjaar opnieuw oplaaide onder voormalig president Donald Trump, lijkt daarbij een rol te spelen.

Basiskamp in Mexico als uitwijk

Door de strikte inreisregels heeft Iran zijn plannen inmiddels aangepast. De nationale ploeg heeft besloten om het basiskamp niet in de Verenigde Staten te vestigen, maar in het Mexicaanse Tijuana.

Vanuit daar reist de ploeg telkens de grens over voor de groepswedstrijden. Twee duels, tegen Nieuw-Zeeland en België, worden gespeeld in Los Angeles. Het derde groepsduel met Egypte vindt plaats in Seattle.

Na afloop van de wedstrijden keert de ploeg telkens terug naar Tijuana, waar wordt getraind, geslapen en hersteld. Zo blijft het Mexicaanse grensgebied de vaste uitvalsbasis van de Iraanse selectie gedurende het toernooi.