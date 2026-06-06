Iran woest op Verenigde Staten en spreekt van ‘opzettelijke discriminatie’

Het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten gaat over enkele dagen van start, maar bij Iran bestaan er nog de nodige vraagtekens over het toernooi. De VS heeft namelijk de visumaanvraag van verschillende stafleden geweigerd, tot woede van het Aziatische land.

Door de oorlog tussen de VS en Iran was de deelname van het land aan het WK lange tijd onzeker. Inmiddels is duidelijk dat de Aziaten ‘gewoon’ meedoen aan het toernooi en alle spelers hebben onlangs hun visum verkregen. Een deel van de staf wordt vooralsnog echter geweigerd, zo schrijft de Iraanse ambassade in Turkije op X.

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“Waarom zeggen jullie niet dat de visumaanvragen van een groot deel werden geweigerd”, schrijft de ambassade in een reactie op de Amerikaanse ambassade in Turkije. Ambassadeur Tom Barrack schreef namelijk dat hij trots was dat de spelers van de Iraanse nationale ploeg allemaal hun visum hadden verkregen. Iran maakt in de reactie duidelijk dat Barrack daarmee alleen over de voetballers schreef en niet over de stafleden. De ambassade schrijf dat onder meer stafleden, technisch adviseurs en anderen die essentieel zijn voor de nationale ploeg hun verzoek geweigerd zagen worden.

“Jullie hebben de opzettelijke discriminatie tegen de Iraanse nationale ploeg verhoogd tot het hoogste niveau”, gaat de ambassade verder. “De regering van de VS ontneemt de Iraanse nationale ploeg de kans om onder normale omstandigheden te spelen op het WK. Dit is de ergst mogelijke vorm van politieke inmenging in sport. De FIFA moet de VS verantwoordelijk houden voor het overtreden van de regels en de discriminerende behandeling van de nationale ploeg.”

De stafleden die geen visum hebben ontvangen, waaronder de teammanager, veiligheidsofficials, de perswoordvoerder en bondsvoorzitter Mehdi Taj, reizen naar verwachting wel met de nationale ploeg mee naar Tijuana in Mexico. Daar zullen zij opnieuw een visumaanvraag doen.