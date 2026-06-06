Het klimaat kan tijdens het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten flink roet in het eten gooien, zo blijkt uit een uitgebreid rapport door milieuwetenschappers Davide Faranda en Dimitri Defrance, ingezien door L’Équipe. Bij een groot deel van de 104 wedstrijden op de eindronde kan een instabiel klimaat voor forse problemen en zelfs levensbedreigende situaties zorgen.

Het klimaat in met name Mexico en de VS is al een tijd een onderwerp van gesprek als het over het WK gaat. In veel speelsteden in die landen kan het gedurende het toernooi flink heet worden. L’Équipe schetst dat het klimaat bij een groot deel van de wedstrijden op het toernooi voor problemen kan zorgen. “De gebieden die risico lopen door klimaatgerelateerde gebeurtenissen liggen in het zuidwesten en midden van de Verenigde Staten, in Kansas City, Atlanta, Miami, Dallas en Houston, maar ook in Mexico, in Monterrey”, aldus Faranda in het rapport.

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In deze regio’s kunnen er verschillende problemen ontstaan. De onderzoeker stipt aan dat er in Kansas City, Atlanta en Dallas meerdere risico’s zijn: “Onweersbuien, hagel, abnormaal hoge temperaturen en zelfs tornado’s.” In steden als Miami en Houston, die meer aan de kust liggen, lijkt juist de vochtige hitte voor problemen te gaan zorgen. Ook in het Mexicaanse Monterrey is er veel kans op ‘extreme hitte’.

Het World Weather Attribution (WWA) schat in dat zeker een kwart van de wedstrijden gespeeld zal worden in extreme hitte en vochtigheid, waar andere extreme weersomstandigheden dus nog bovenop kunnen komen. In een reactie op de zorgen om de temperaturen heeft de FIFA al bij iedere wedstrijd een verplichte drinkpauze ingelast. In beide helften van een wedstrijd zal de scheidsrechter het spel halverwege stilleggen voor een afkoelpauze.

Hitteberoerte

Of dit voldoende is om de spelers in bescherming te nemen, wordt betwijfeld door Basile Chaix, die onderzoek doet naar de impact van klimaatverandering op gezondheid. “Bij het spelen onder deze extreme omstandigheden bestaat het risico op inspanningsgerelateerde hitteberoerte”, waarschuwt hij. “Deze aandoening treedt op wanneer de lichaamstemperatuur boven de 40,6 graden Celsius komt.” Bij een hitteberoerte krijgt iemand last van een rood gezicht, misselijkheid, kramp, braken, hoofdpijn en ademhalingsproblemen. “Als deze symptomen zich voordoen, moet je onmiddellijk stoppen en afkoelen”, waarschuwt Chaix. “Je moet snel handelen, want een hitteberoerte kan binnen dertig minuten fataal zijn.”

Sommige stadions, zoals in Dallas, Houston en Atlanta, beschikken over airconditioning, maar dat neemt de problemen niet direct weg: trainingen zijn buiten en ook de overgang van hete buitenlucht naar gekoelde binnenruimtes kan slecht zijn voor de gezondheid. “Mensen kunnen ziek worden door deze temperatuurschommelingen”, aldus Faranda.

Gevaar op de tribunes

Niet alleen voor spelers vormen veel wedstrijden op het WK een risico: ook supporters die in de brandende zon op de tribune zitten kunnen een hitteberoerte oplopen. Vaak drinken zij onvoldoende en worden ze meegesleept in de spanning van een wedstrijd. “Of doordat ze bier drinken, want alcohol bevordert uitdroging, verstoort regulerende mechanismen en maskeert waarschuwingssignalen”, aldus Chaix. “Het verhoogt zelfs de lichaamstemperatuur.”