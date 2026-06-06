WK-droom in duigen: tientallen Marokkaanse fans verliezen fortuin na visumweigering VS

Tientallen Marokkaanse voetbalsupporters dreigen het komende wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te missen door massale visumweigeringen. De fans hebben de afgelopen tijd duizenden euro's geïnvesteerd in wedstrijdkaarten, vluchten en accommodaties, maar zien hun reis nu in het water vallen nadat de Amerikaanse autoriteiten hun aanvragen hebben afgewezen.

Bij de Sportvereniging van Marokkaanse supporters kregen veertig van de tweeënveertig aanvragers nul op het rekest. De gedupeerden, afkomstig uit steden als Casablanca, Marrakech, Fes en Tetouan, hadden hun reis volledig voorbereid en ze voldeden aan de eisen van de FIFA. Zo betaalden zij circa 460 euro per wedstrijdticket en liepen de hotelkosten op tot duizend dollar per nacht. Inclusief de visumkosten van ongeveer 170 euro zijn sommige aanhangers inmiddels omgerekend duizenden euro's kwijt.

Geen duidelijke redenen voor afwijzing

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Voorzitter Azzedine Al Attaraoui begrijpt niets van de beslissing van de Amerikanen. "Er zijn geen duidelijke redenen gegeven voor de visumweigeringen", zo stelt hij tegenover Hespress English. Volgens de voorman reist de groep al jaren de wereld over om de nationale ploeg aan te moedigen, waaronder naar de toernooien in Rusland en Qatar en de recente Olympische Spelen in Parijs. "We willen alleen maar ons nationale team steunen", benadrukt Al Attaraoui. "Als ze om financiële garanties hadden gevraagd, hadden we die gegeven".

Vrees voor illegale migratie

Ook bij een andere supportersgroep, Sbouaa, is de klap hard aangekomen. Van de bijna vijftig coördinatoren die een visum aanvroegen, kregen er slechts zes groen licht. Oprichter Mourad Hamana stelt dat er minstens dertig begeleiders nodig zijn om de sfeer in de stadions in goede banen te leiden. "Om duizenden fans te begeleiden is zes mensen een heel klein aantal", aldus Hamana. De weigeringen worden veelal gebaseerd op 'Section 214', een Amerikaanse bepaling die wordt ingezet wanneer consulaire medewerkers vrezen dat reizigers na het toernooi niet zullen terugkeren. "We hebben allemaal een stabiele situatie in Marokko en niet de intentie om te migreren", reageert de oprichter vol onbegrip.

Beroep op Marokkaanse overheid

In een ultieme poging om het naderende eindtoernooi, dat op 11 juni van start gaat, alsnog bij te wonen, hebben de supportersverenigingen de hulp ingeroepen van de FIFA en de Marokkaanse overheid. Er is een direct beroep gedaan op minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita om diplomatiek in te grijpen. In het verleden hielpen de autoriteiten al eens met succes bij het bespoedigen van visa voor fans die het Onder 20-elftal tijdens het jeugd-WK van 2025 in Chili wilden ondersteunen.