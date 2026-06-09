Geweigerde scheidsrechter geschrapt door FIFA: 'Ik ben enorm teleurgesteld

De FIFA heeft scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan officieel van de lijst voor het wereldkampioenschap geschrapt, nadat hem de toegang tot de Verenigde Staten is geweigerd. De Somalische leidsman zou zijn debuut maken op het mondiale eindtoernooi, maar werd zaterdag op de luchthaven van Miami tegengehouden door de Amerikaanse douane. Artan wijst zelf naar zijn afkomst als de voornaamste reden voor de weigering. "Ik denk dat ze een probleem hebben met mijn land", zo reageert hij in de New York Times.

De arbiter was in april geselecteerd voor het komende toernooi. Daarmee zou hij de eerste Somalische scheidsrechter op een WK-eindronde ooit worden. Bij aankomst in Florida liep het echter volledig mis. Na een urenlange ondervraging door de immigratiedienst werd de Afrikaanse arbiter teruggestuurd naar Istanbul. Zelfs het bezit van een diplomatiek paspoort en een geldig visum bleek niet voldoende om de grens over te mogen.

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De voetbalbond heeft inmiddels bevestigd dat de status van de arbiter niet meer zal veranderen en dat hij tijdens het toernooi definitief niet in actie komt. Een woordvoerder van de FIFA liet weten dat de bond niet betrokken is bij het immigratieproces van gastlanden en dat de uiteindelijke beslissing altijd bij de nationale overheid ligt. De Amerikaanse Customs and Border Protection (CBP) verklaarde dat Artan na een routine-inspectie de toegang is ontzegd vanwege veiligheidsscreeningen. Volgens de autoriteiten in de Verenigde Staten worden toelatingsbesluiten per geval genomen op basis van informatie over de nationale veiligheid.

De weigering staat niet op zichzelf, aangezien er momenteel strikte inreisbeperkingen gelden voor Somalische staatsburgers. Deze maatregelen vloeien voort uit een presidentiële proclamatie van de regering-Trump die vorig jaar werd ingevoerd. Hoewel er specifieke uitzonderingen zijn gemaakt voor atleten en stafleden die deelnemen aan het toernooi, behouden Amerikaanse grensbeambten een brede discretionaire bevoegdheid. Reizigers uit Somalië worden hierdoor standaard onderworpen aan een intensieve veiligheidsscreening.