Somalische scheidsrechter onthaald als held, Blatter hekelt handelen FIFA

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft fel uitgehaald naar de huidige leiding van de wereldvoetbalbond, nadat de Somalische scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan de toegang tot de Verenigde Staten werd geweigerd. De inmiddels negentigjarige Zwitser eist dat zijn opvolger Gianni Infantino actie onderneemt tegen de uitsluiting. Artan is door de FIFA officieel van de scheidsrechterslijst voor het naderende wereldkampioenschap geschrapt.

Hij zou deze maand geschiedenis schrijven als de eerste Somalische scheidsrechter op een WK. Bij aankomst op de luchthaven van Miami werd hij echter na een elf uur durende ondervraging door de Amerikaanse douane teruggestuurd. Ondanks het bezit van een diplomatiek paspoort en een geldig visum kreeg de Afrikaanse arbiter geen toegang tot het gastland.. Volgens de autoriteiten werd de toegang ontzegd vanwege veronderstelde banden met terroristische organisaties, wat mede gebaseerd zou zijn op een naamsovereenkomst in veiligheidsdatabases.

Artikel gaat verder onder video

Blatter neemt geen genoegen met de eerdere verklaring van de FIFA, waarin de bond aangaf niet betrokken te zijn bij het immigratieproces van gastlanden. Tegenover de Franse sportkrant L'Équipe noemt de oud-bestuurder de gang van zaken rondom de regerend Afrikaans scheidsrechter van het jaar onacceptabel. "Het is ongelooflijk en absurd", stelt Blatter. "Als een land een scheidsrechter de toegang weigert, is dat een ernstig probleem en zou het WK niet in zo'n land moeten plaatsvinden", voegt hij daaraan toe. Hij vindt dat Infantino zich harder moet opstellen. "De president moet bewijzen dat hij sterker is dan zijn goede vriend in het Witte Huis", aldus de Zwitser. "Het is slecht als je je laat leiden door de politiek", oordeelt hij.

Terwijl de discussie over de uitsluiting op bestuurlijk niveau voortduurt, is de weggestuurde arbiter inmiddels teruggekeerd in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Daar kon de scheidsrechter rekenen op een groots onthaal en liep hij zelfs een ereronde in een vol stadion. Tegenover persbureau AFP benadrukte hij nogmaals dat hij over de juiste papieren beschikte, maar hij weigert bij de pakken neer te zitten. "Ik zal bij het volgende WK zijn en Somalië trots blijven maken", zo klinkt het strijdbaar. "Ondanks wat me is overkomen, ben ik niet ontmoedigd", besluit hij.