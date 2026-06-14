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FIFA laat zich uit over situatie Danny Makkelie

14 juni 2026, 13:56
Danny Makkelie
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De FIFA heeft laten weten dat Danny Makkelie en videoscheidsrechter Carlos del Cerro Grande goed hebben gehandeld rondom het moment met Tim Ream en Miguel Almirón, zo deelt Mike Verweij in de podcast Kick-off. De BBC trok in twijfel of de VAR wel had mogen ingrijpen met de huidige regels.

Makkelie floot in de nacht van vrijdag op zaterdag de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Paraguay (4-1), zijn eerste op het WK van 2026. Daarbij zorgde de Nederlander direct voor een opvallend moment. Nadat hij een gele kaart had gegeven aan Ream voor een overtreding op Almirón, werd hij door Del Cerro Grande naar het scherm geroepen. Na het zien van de beelden besloot Makkelie de kaart in te trekken en Almirón de kaart te geven voor een schwalbe, waarbij werd gewezen naar de regel mistaken identity.

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Zaterdagavond meldde de BBC dat Makkelie moest vrezen voor zijn WK omdat zijn beslissing niet volgens de regels tot stand zou zijn gekomen. In Kick-off haalt Verweij die berichtgeving aan. “Er was veel te doen om de primeur in de VAR-geschiedenis. Er werd een schwalbe teruggedraaid. Toen was er een of andere BBC-journalist die heeft geroepen: dit is niet waar mistaken identity voor bedoeld is”, begint de verslaggever.

“De instructie die de scheidsrechters hebben gekregen is dat er in dit soort gevallen, waar er een onterechte gele kaart wordt gegeven, geïnterpreteerd mag worden als mistaken identity”, gaat Verweij verder. “Sterker nog: dat wil Pierluigi Collina”, doelt hij op de scheidsrechtersbaas van de FIFA. “Vanmiddag heeft de FIFA toegelicht dat Makkelie een uitstekende beslissing heeft genomen.”

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Veren. Staten - Paraguay

4 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Tim Ream

Tim Ream
Charlotte FC
Team: Charlotte
Leeftijd: 38 jaar (5 okt. 1987)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Charlotte
30
0
2024/2025
Fulham
-
-
2024
Charlotte
12
1
2023/2024
Fulham
18
1

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep D
GS
DS
PT
1
Veren. Staten
1
3
3
2
Australië
1
2
3
3
Turkije
1
-2
0
4
Paraguay
1
-3
0

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