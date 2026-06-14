Mike Verweij maakt zich zorgen om de grasmat in Dallas Stadium, zo stelt hij in de podcast Kick-off. Daags voor de wedstrijd Nederland - Japan, rondom de persconferentie van Ronald Koeman, stonden er namelijk nog allemaal lampen op het veld. “Dat is meestal geen heel goed teken”, aldus de verslaggever.

Het Nederlands elftal begint zondagavond aan het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De ploeg van Koeman treedt om 22.00 uur aan tegen Japan in het Dallas Stadium in Arlington, net buiten het Texaanse Dallas. De bondscoach gaf in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) zijn persconferentie in aanloop naar het openingsduel, waarbij de aanwezige pers ook vast een kijkje kon nemen in het stadion.

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Valentijn Driessen geeft aan het een ‘prachtig’ stadion te vinden. “Het ligt er allemaal schitterend bij, maar het ademt geen voetbal”, stelt de journalist. “Maar dat mag je de Amerikanen ook niet kwalijk nemen.” Verweij denkt dat dat rondom de wedstrijd zomaar anders kan zijn. “Als het helemaal vol zit, ben ik echt benieuwd. Als je daar binnenkomt, denk je wel: ‘Wow’.”

Toch heeft de Ajax-watcher wel zorgen overgehouden aan het bezoek aan Dallas Stadium. “Er stonden nu nog allemaal lampen op het veld, dus ik hoop dat die grasmat een beetje goed is. Het is namelijk meestal geen heel goed teken als ze een dag van tevoren met het dak dicht nog allerlei lampen op het veld moeten zetten. Dus hoe dat is, is afwachten”, uit hij zijn zorgen. Normaal gesproken ligt er een kunstgrasmat in het stadion in Arlington, maar in aanloop naar het WK werd er een echte grasmat aangelegd om aan de eisen van de FIFA te voldoen.