Ronald Koeman jr. wil gevoelige verandering in Oranje-opstelling zien

Ronald Koeman junior ziet niet als linker-, maar rechtercentrale verdediger. Dat vertelt hij zaterdag bij Mixed Zone van de NPO. De aanvoerder van het Nederlands elftal is rechtsbenig, maar speelt al zijn hele carrière aan de linkerkant. Bovendien is het geen geheim dat Van Dijk niet graag aan de rechterkant speelt.

De positie van rechtercentrale verdediger is een gevoelig punt voor Van Dijk, zo bleek afgelopen maandag na de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Jeroen Stekelenburg vroeg hem of hij ook een optie kan zijn voor de rechterkant, waarna de Oranje-aanvoerder hem wel heel moeilijk aankeek. “Ik ga niet naar rechts”, zei hij stellig.

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“Ik speel volgens mij al twaalf jaar aan de linkerkant. Dat bevalt mij best wel goed. Maar goed, alles voor het team. Als het zo moet zijn en het nodig is, sta ik er zeker voor open”, sprak hij later.

Koeman junior zou de verdediger van Liverpool toch écht aan de rechterkant van het centrum posteren. Bij Mixed Zone onderbouwt hij zijn mening: “Ik zeg altijd: waarom kan Van Dijk niet gewoon rechts centraal spelen, zeker nu Jurriën Timber geblesseerd is. Als ík rechtsbenig ben, zou ik het fijner vinden om rechts centraal te spelen. Dan zou ik Micky van de Ven links centraal zetten.”

De keeper van Telstar zou Bart Verbruggen als eerste doelman kiezen, terwijl er op rechtsback een plekje vrij is voor Denzel Dumfries. Op linksback kiest Koeman junior voor Jorrel Hato, terwijl het middenveld met Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch en Frenkie de Jong hetzelfde is als dat van zijn vader.

Ook in de voorhoede heeft Koeman junior zijn duidelijke voorkeur: “Gakpo en ik ben groot fan van Summerville. En in de spits blijf ik altijd Memphis-fan. Je weet gewoon wat je krijgt bij hem, ook al is hij nu niet helemaal fit.”