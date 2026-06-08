Live voetbal

Virgil van Dijk compleet verbijsterd door suggestie Jeroen Stekelenburg

8 juni 2026, 23:07
Virgil van Dijk bij Oranje
Foto: © NOS
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Virgil van Dijk is niet van plan om aan de rechterkant van de verdediging te gaan spelen, zo laat hij na Nederland - Oezbekistan (2-1) weten bij de NOS. De verdediger van Liverpool speelt al jaren links in het centrum, maar als Ronald Koeman hem echt aan de rechterkant wil zetten, zal hij geen ‘nee’ zeggen.

Met Jurriën Timber viel er maandag opnieuw een rechtsbenige centrale verdediger af bij het Nederlands elftal, nadat eerder spelers als Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij niet beschikbaar waren door blessures. Jeroen Stekelenburg stelt na afloop van het oefenduel met Oezbekistan aan Van Dijk voor dat hij ook een optie kan zijn aan de rechterkant van de verdediging, waar de aanvoerder van Oranje heel moeilijk bij kijkt. “Ik ga niet naar rechts”, begint hij heel stellig.

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De verdediger komt echter vrijwel direct terug op deze uitspraak. “Als de trainer vraagt of ik naar rechts kan gaan, ga ik naar rechts. Zo simpel is het. De trainer is de baas”, laat Van Dijk weten. “Als hij vindt dat ik naar rechts moet in sommige momenten van de wedstrijd of wat dan ook, dan zeg ik natuurlijk geen ‘nee’.”

Van Dijk benadrukt echter dat hij al zeer lang aan de linkerkant van de verdediging speelt. “Ik speel volgens mij al twaalf jaar aan de linkerkant. Dat bevalt mij best wel goed. Maar goed, alles voor het team. Als het zo moet zijn en het nodig is, sta ik er zeker.”

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Jopie14
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Jopie14
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
355 Reacties
125 Dagen lid
420 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
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Beter hou je er mee op. Het is toch niet meer om aan te zien.

21
1.000 Reacties
214 Dagen lid
2.858 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En volgend seizoen allemaal verbaasd dat een Read bij Man City of Bayern München onbetwiste basisspeler wordt.. Ons Oranje of Ons “groepje” Oranje op schoolreisje in Amerika.

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Nederland - Oezbekistan

2 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Meer info

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

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