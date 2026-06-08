is niet van plan om aan de rechterkant van de verdediging te gaan spelen, zo laat hij na Nederland - Oezbekistan (2-1) weten bij de NOS. De verdediger van Liverpool speelt al jaren links in het centrum, maar als Ronald Koeman hem echt aan de rechterkant wil zetten, zal hij geen ‘nee’ zeggen.

Met Jurriën Timber viel er maandag opnieuw een rechtsbenige centrale verdediger af bij het Nederlands elftal, nadat eerder spelers als Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij niet beschikbaar waren door blessures. Jeroen Stekelenburg stelt na afloop van het oefenduel met Oezbekistan aan Van Dijk voor dat hij ook een optie kan zijn aan de rechterkant van de verdediging, waar de aanvoerder van Oranje heel moeilijk bij kijkt. “Ik ga niet naar rechts”, begint hij heel stellig.

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De verdediger komt echter vrijwel direct terug op deze uitspraak. “Als de trainer vraagt of ik naar rechts kan gaan, ga ik naar rechts. Zo simpel is het. De trainer is de baas”, laat Van Dijk weten. “Als hij vindt dat ik naar rechts moet in sommige momenten van de wedstrijd of wat dan ook, dan zeg ik natuurlijk geen ‘nee’.”

Van Dijk benadrukt echter dat hij al zeer lang aan de linkerkant van de verdediging speelt. “Ik speel volgens mij al twaalf jaar aan de linkerkant. Dat bevalt mij best wel goed. Maar goed, alles voor het team. Als het zo moet zijn en het nodig is, sta ik er zeker.”