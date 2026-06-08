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Grote zorgen voor Ronald Koeman, vlak voor het WK

8 juni 2026, 22:27
Ronald Koeman bij Oranje
Foto: © NOS
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Bart Verbruggen heeft zich maandag in het duel met Oezbekistan met een blessure moeten laten wisselen. Voor Ronald Koeman betekent dit een flink hoofdpijndossier, zes dagen voor de eerste wedstrijd van het WK.

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Verbruggen werd door Koeman aangewezen als eerste doelman van Oranje voor het WK. De doelman stond daarom logischerwijs in de basis in de laatste oefenwedstrijd, in New York tegen Oezbekistan. Aan het begin van de tweede helft kwam de sluitpost van Brighton & Hove Albion bij een vrije trap in botsing met Abdukodir Khusanov, waarna hij met pijn aan zijn heup op de grond achterbleef.

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Mark Flekken ging zich direct warmlopen, maar Verbruggen verbeet de pijn en besloot de wedstrijd gewoon te vervolgen. Ruim tien minuten later moest hij alsnog afhaken. Na een korte behandeling op het veld liep hij onder begeleiding van de arts naar de kleedkamer, terwijl Flekken als invaller binnen de lijnen kwam.

Voor Verbruggen en Koeman is het nu te hopen dat de blessure meevalt. Over zes dagen speelt Oranje de eerste WK-wedstrijd in Dallas tegen Japan. Mocht de eerste doelman niet fit genoeg zijn om deel te nemen aan het toernooi, lijkt het erop dat Justin Bijlow zich mag gaan melden in de Verenigde Staten. De doelman werd door Koeman opgedragen zich fit te houden, mocht er wat gebeuren met een van de andere keepers.

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EttoE
87 Reacties
469 Dagen lid
130 Likes
EttoE
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Als je twee futloze en ideeënloze oefenwedstrijden met gebrek aan scherpte speelt, kan dan alles in een keer goed gaan in de wedstrijd daarna? Dacht het niet.

Kaozz
2 Reacties
4 Dagen lid
1 Like
Kaozz
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Ik maak me nog veel meer zorgen over Koeman. We hebben best goede spelers, maar Koeman weet er geen geheel van te maken en niemand te inspireren

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EttoE
87 Reacties
469 Dagen lid
130 Likes
EttoE
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als je twee futloze en ideeënloze oefenwedstrijden met gebrek aan scherpte speelt, kan dan alles in een keer goed gaan in de wedstrijd daarna? Dacht het niet.

Kaozz
2 Reacties
4 Dagen lid
1 Like
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik maak me nog veel meer zorgen over Koeman. We hebben best goede spelers, maar Koeman weet er geen geheel van te maken en niemand te inspireren

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Nederland - Oezbekistan

2 - 1
Vandaag gespeeld om 20:45
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

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