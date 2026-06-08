heeft zich maandag in het duel met Oezbekistan met een blessure moeten laten wisselen. Voor Ronald Koeman betekent dit een flink hoofdpijndossier, zes dagen voor de eerste wedstrijd van het WK.

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Verbruggen werd door Koeman aangewezen als eerste doelman van Oranje voor het WK. De doelman stond daarom logischerwijs in de basis in de laatste oefenwedstrijd, in New York tegen Oezbekistan. Aan het begin van de tweede helft kwam de sluitpost van Brighton & Hove Albion bij een vrije trap in botsing met Abdukodir Khusanov, waarna hij met pijn aan zijn heup op de grond achterbleef.

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Mark Flekken ging zich direct warmlopen, maar Verbruggen verbeet de pijn en besloot de wedstrijd gewoon te vervolgen. Ruim tien minuten later moest hij alsnog afhaken. Na een korte behandeling op het veld liep hij onder begeleiding van de arts naar de kleedkamer, terwijl Flekken als invaller binnen de lijnen kwam.

Voor Verbruggen en Koeman is het nu te hopen dat de blessure meevalt. Over zes dagen speelt Oranje de eerste WK-wedstrijd in Dallas tegen Japan. Mocht de eerste doelman niet fit genoeg zijn om deel te nemen aan het toernooi, lijkt het erop dat Justin Bijlow zich mag gaan melden in de Verenigde Staten. De doelman werd door Koeman opgedragen zich fit te houden, mocht er wat gebeuren met een van de andere keepers.