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Van Hecke ziet onrust bij Oranje-fans: 'Ik snap dat wel'

13 juni 2026, 07:25
Oranje-spelers Frenkie de Jong, Jan Paul van Hecke, Bart Verbruggen en Virgil van Dijk
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Jan Paul van Hecke rekent zondag op Bart Verbruggen. De verdediger van het Nederlands elftal heeft in gesprek met de NOS laten weten dat hij verwacht dat de doelman inzetbaar is. Daarnaast geeft Van Hecke aan dat hij alle vertrouwen heeft in een goed WK, al begrijpt hij de onrust in Nederland.

"Volgens mij gaat het wel de goede kant op, dus ik hoop dat hij (Vebruggen, red.) er zondag weer bij is", begint Van Hecke in gesprek met de NOS. "Hij heeft vandaag weer voor het eerst getraind en volgens mij ging dat goed. Ik heb er niet uitgebreid over gesproken met hem."

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Ondanks dat de twee oefeninterlands van Oranje niet al te best waren, neemt het vertrouwen in een goed WK bij Van Hecke toe. "Ik zie goede dingen gebeuren, zeker in de afgelopen dagen. Je merkt dat het WK en de wedstrijd dichterbij komen. Dat gevoel ontstaat en je voelt dat je met iets speciaals bezig bent. Onderling is dat gevoel ook goed. De trainingen zijn goed geweest. Het is wel echt dat lekkere gevoel van: het gaat echt beginnen."

Tegelijkertijd kan Van Hecke goed begrijpen dat er onrust is in Nederland vanwege de zwakke optredens tegen Algerije en Oezbekistan. "Ik snap dat wel. Wij hebben zelf ook het gevoel dat het tegenviel. Daar zijn redenen voor. Gelukkig zijn die er ook, anders zou het zorgwekkender zijn", aldus Van Hecke. "De laatste paar dagen hebben we goed getraind en heerst er een goed gevoel. Dat moeten we zondag laten zien."

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Jan Paul van Hecke

Jan Paul van Hecke
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 26 jaar (8 jun. 2000)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
36
3
2024/2025
Brighton
34
1
2023/2024
Brighton
28
0
2022/2023
Brighton
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