Duarte-broers in extase na WK-stunt tegen Spanje: ‘Vanaf dat moment wist ik het’

De Rotterdamse broers Laros en Deroy Duarte hebben maandag met Kaapverdië voor een enorme verrassing gezorgd op het wereldkampioenschap door titelfavoriet Spanje op een 0-0 gelijkspel te houden. Direct na afloop van het duel overheersten trots en emotie bij de twee internationals. "We hebben onze ouders zien huilen", vertellen de broers vlak na de historische wedstrijd tegenover ESPN. "Het gevoel is moeilijk te omschrijven. Dit is iets waar je van droomt", voegen zij daaraan toe.

Voor de middenvelders werd het niet alleen in teamverband, maar ook persoonlijk een bijzondere avond. Laros begon in de basis, maar werd na een uur gewisseld voor zijn jongere broer Deroy. "Dat was wel gek", legt hij uit. "Het liefst sta je samen op het veld, maar we gunnen elkaar alles. Vanaf het moment dat ik eruit ging, werd ik toeschouwer en dan begint de spanning pas echt. Op het veld besef je dat niet zo, maar als het afgaat, is het feest", blikt hij terug.

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In de slotfase kreeg Deroy nog te maken met de invalbeurt van Lamine Yamal, die bij de Spanjaarden het verschil moest maken. Volgens hem werd die dreiging razendsnel geneutraliseerd, mede dankzij een hoofdrol voor doelman Vozinha. "Je hoort het stadion en je voelt meteen dat er een serieuze speler in komt. Je voelt zijn aura", aldus de jongere van de twee. "Maar bij zijn eerste balactie vlogen onze linksback en linksbuiten erop. Toen wisten we: vandaag gaat hij niks doen", stelt hij.

Ondanks het knappe resultaat beseffen de broers goed dat ze tegen een absolute wereldtopper speelden. "Als iemand een actie maakt of een mooie bal geeft, denk je wel: dit is wereldtop", verklaart Deroy. "Na de wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland waren we wel even bang dat het ons ook kon overkomen", geeft hij toe. Toch voelde de dynamiek anders vanaf het eerste fluitsignaal. "We waren meteen scherp", zegt Laros. "Ik keek na twintig minuten op de klok en dacht: het gaat goed. Toen wist ik: er is echt wat te halen hier", klinkt het vol trots.

Met het eerste WK-punt in de historie op zak deelt de ploeg momenteel de eerste plaats in de groep met Spanje. De hoop op een sensationeel vervolg is daarmee aangewakkerd in aanloop naar de komende groepsduels met Uruguay en Saoedi-Arabië. De gebroeders Duarte geloven heilig dat ze de volgende ronde van het toernooi kunnen halen. "We kunnen gaan vechten voor meer", besluit Laros. "Iedereen gaf ons weinig kans, maar wij hebben altijd geloofd dat we door kunnen gaan."