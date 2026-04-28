Van Hooijdonk opent aanval op VI-journalist: appverkeer op straat

28 april 2026, 09:39
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Pierre van Hooijdonk heeft op X zijn appcontact met Voetbal International-journalist Joost Blaauwhof openbaar gemaakt. De verslaggever schreef maandag dat NAC Breda een onderzoek is begonnen naar Van Hooijdonk. De oud-spits stelt dat Blaauwhof een ander belang heeft dan de waarheid aan het licht brengen.

VI claimde maandag dat er bij NAC Breda een intern onderzoek is gestart naar de transfer van Sydney van Hooijdonk en de rol van zijn vader Pierre van Hooijdonk, die als commissaris mogelijk zijn boekje te buiten ging. Er wordt beweerd dat Van Hooijdonk senior zich actief met de transfer bemoeide, de technisch directeur passeerde en zo belangenverstrengeling veroorzaakte, waardoor NAC uiteindelijk geen transfersom ontving voor de spits.

NAC nam later op de dag afstand van de bewering van Blaauwhof. De club maakte duidelijk dat er ‘onjuiste feiten’ in de publicatie stonden en dat er ook geen sprake is van een onderzoek. De Bredanaars voegden eraan toe dat algemeen directeur Remco Oversier dinsdag al gepland stond als gastspreker in de podcast Tikkie naar het Zuiden, waar de casus ter sprake komt. Ook Van Hooijdonk zal daarbij aansluiten.

De oud-spits heeft besloten daar niet op te wachten en via social media de aanval op Blaauwhof te openen. “Een ‘journalist’ die een ander belang dient dan de waarheid op tafel te krijgen”, schrijft Van Hooijdonk op X, waarbij hij een screenshot van zijn appgesprek met de verslaggever deelt. Blaauwhof schreef daarin op donderdag 16 april dat hij meermaals via ‘de formele weg’ via de club heeft geprobeerd het verhaal van de kant Van Hooijdonk te krijgen, maar dat hij geen reactie heeft ontvangen. De verslaggever voegde eraan toe dat hij Van Hooijdonk ‘niet kon bellen’.

Die opmerking stootte Van Hooijdonk tegen het zere been. “Vier maanden laster de wereld ingooien en ook na ons gesprek na de forumavond geen enkele vraag stellen door middel van bellen, mail of app”, klinkt het in het antwoord van de oud-voetballer. “Dan ben je nooit van plan geweest de waarheid te horen. ‘Je kon me niet bellen’’? Abonnement niet betaald of wat?”, maakte Van Hooijdonk duidelijk dat hij wel telefonisch bereikbaar was.

