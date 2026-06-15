Kenneth Perez adviseert Ronald Koeman om de opstelling van het Nederlands elftal te wijzigen. Oranje doet er goed aan om tegen Zweden met drie centrale verdedigers te spelen, betoogt Perez maandagavond bij de NOS. Tafelgenoot is het daar niet mee eens en zou de opstelling zoveel mogelijk intact laten na het eerste groepsduel met Japan (2-2).

Nederland speelt zaterdagavond tegen Zweden, dat imponeerde met een 5-1 overwinning op Tunesië. Volgens Perez moet Oranje zich wapenen tegen het spitsenduo Alexander Isak en Viktor Gyökeres. "Zweden speelt met twee echte spitsen. Daarom heb ik gekozen voor drie centrale verdedigers, eigenlijk een 3-4-3." De voorste linie bestaat uit Tijjani Reijnders, Donyell Malen en Cody Gakpo. "Waarbij Gakpo en Reijnders echt aan de binnenkant spelen."

Artikel gaat verder onder video

Perez kiest achterin voor het trio Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk en Micky van de Ven, met Denzel Dumfries en Jorrel Hato op de flanken. Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch vormen de motor van het middenveld, en zouden Reijnders en Gakpo voor zich hebben. "Eigenlijk is het een vierkant op het middenveld om ruimte te maken voor Dumfries, die dan op kan komen, en ook voor Hato. Dan heb je iets meer zekerheid, denk ik. Het wordt wel een karwei tegen die twee spitsen."

"Als je met twee centrale verdedigers speelt, moet een van de backs dan blijven om een drietal te maken, het liefst. Of Frenkie de Jong moet inzakken, dat kan ook. Hij heeft bij Barcelona ook een tijdje centraal gespeeld, dus dat zou een optie kunnen zijn. Alleen mis je hem dan misschien wel in het balbezit", aldus Perez, die in zijn opstelling geen plek heeft voor Crysencio Summerville. De rechtsbuiten blonk tegen Japan nog uit. "Summerville is een heel goede speler. Hij heeft ons verrast, of mij in ieder geval verrast. Maar het gaat er meer om: wat heb je nodig? Op een vierkant middenveld denk ik niet dat hij de juiste persoon is. Dan kies je toch voor Reijnders en Gakpo. Gaat Koeman trouwens niet doen, hoor."

Ajax-aanvaller Berghuis heeft zijn bedenkingen bij de aanpassingen van Perez. "Ik zou niet te veel veranderen. Ik zou doorgaan op de weg die je bent ingeslagen. Natuurlijk gaan ze Zweden analyseren. Dan gaan ze kijken waar de ruimtes vallen en misschien wisselen ze een poppetje met net een ander profiel. Maar ik zou niet te veel switchen in je formatie, zeker niet tijdens een toernooi. Ik zou vooral vasthouden aan wat je doet. Geloven in waar je mee bezig bent en niet te veel luisteren naar alles eromheen."

Perez licht toe: "Het is natuurlijk ook een alternatief als je tegen twee spitsen wilt spelen. Maar we kennen Koeman: hij is zeer pragmatisch en houdt graag vast aan hetzelfde. Daar valt zeker iets voor te zeggen. Ik denk niet dat ze heel veel gaan veranderen.”

© NOS