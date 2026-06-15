De aanstelling van Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord en Sipke Hulshoff als zijn assistent is woensdagavond positief ontvangen aan de talkshowtafel van Vandaag Inside Oranje. De analisten toonden zich opvallend eensgezind over de gekozen constructie in De Kuip. Waar de clubleiding kiest voor een ervaren uithangbord in combinatie met een tactisch sterke veldtrainer, zien de tafelgasten dit als een logische en goed doordachte zet.

Johan Derksen is zeer te spreken over de gang van zaken bij de nummer twee van Nederland. "Ik was even bang dat we hetzelfde zouden krijgen als met Jordi Cruijff, dat die technisch directeur overduidelijk een Belg zou halen", zo stelt de vaste tafelgast. "Maar die directeur is daar echt de baas. Ik vind het een uitstekende keuze. Van Bronckhorst en Hulshoff hebben al samengewerkt bij Liverpool en over Sipke hoor je alleen maar dat hij heel goed functioneert", vervolgt hij. Derksen plaatst de komst van het duo ook in perspectief ten opzichte van eerdere opties. "Van Bronckhorst heeft ook Dick Advocaat als kinderjuffrouw gehad maar heeft daarna wel heel veel ervaring opgedaan. Ik vind het in ieder geval een veel betere keuze dan Van Persie".

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René van der Gijp verwacht een duidelijke taakverdeling tussen de twee nieuwelingen. Volgens de oud-voetballer ligt de daadwerkelijke voetbalinhoud voornamelijk Hulshoff. "Ik denk dat Van Bronckhorst gewoon het uithangbord wordt en dat Sipke verder alle trainingen en tactische besprekingen doet", aldus Van der Gijp. "Ik heb ook wel gehoord dat dat met Van Bronckhorst allemaal niet zo geweldig was. Maar het is wel iemand die de club heel goed kan vertegenwoordigen. Als duo gaat dat prima denk ik".

Ook Henk de Jong, die eveneens te gast was in de studio, sprak vol lof over zijn pupil. De trainer zag de kwaliteiten van de veldtrainer al in een vroeg stadium. "Sipke is echt een goede veldtrainer. Hij kwam als jongen van zeventien al kijken bij mij bij Drachtster Boys en hij heeft zichzelf helemaal ontwikkeld door middel van trainers", verklaart De Jong. "Hij is echt van zeer hoog niveau als het gaat om trainingen en besprekingen. Misschien vindt hij het juist wel lekker om in de luwte in zijn kracht te werken".