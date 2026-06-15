Grap van Van der Vaart over Japanners valt verkeerd: studio valt compleet stil

Rafael van der Vaart zorgde zondagavond voor een opvallend moment tijdens de nabeschouwing van Nederland - Japan (2-2). De voormalig international analyseerde de late gelijkmaker van de Japanners en grapte daarbij dat de spelers van Japan 'op elkaar lijken'.

In de studio van de NOS keek Van der Vaart terug op de tweede helft van Oranje, dat twee keer op voorsprong kwam maar de winst alsnog uit handen gaf. Volgens de analist had de ploeg van Ronald Koeman zichzelf tekortgedaan door na de voorsprong niet door te drukken.

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“Het begon er wel op te lijken de tweede helft. Een beetje aanvallen, het ging op en neer…”, begint Van der Vaart zijn analyse in de studio van de NOS. “Dan scoort Oranje dat doelpunt, en dan merk je dat het toch allemaal weer een beetje achteruit loopt.”

“Je roept het dan wel een beetje over jezelf af. Je had beter door kunnen drukken”, is Van der Vaart van mening.

Van Hooijdonk wijst schuldige aan bij Japanse gelijkmaker

Bij de analyse van de late 2-2 richtte Pierre van Hooijdonk zijn pijlen op Micky van de Ven. Volgens de oud-spits liet de verdediger zijn directe tegenstander ontsnappen bij de beslissende hoekschop.

“Dan kijk ik toch naar de rol van Micky van de Ven. Die stond bij Ogawa”, vindt de analyticus. “Die is hem helemaal kwijt. Je ziet hem omlopen. Als jij degene bent die in de mandekking staat, dan ben je verantwoordelijk voor je man.”

“Dan is het zo moeilijk om hem nog over te geven aan iemand anders… Kijk, hij is echt helemaal vrij. Van de Ven is nergens te bekennen. Hij kan in alle vrijheid koppen.”

Van der Vaart benadrukte vervolgens dat de corner zelf ook van uitzonderlijke kwaliteit was. “De perfecte corner is echt heel moeilijk te verdedigen”, haakte Van der Vaart in. “Deze was met de goede snelheid, net over het vijfmeterpunt heen. Met een beetje geluk gaat hij erin, maar de corner was geweldig.”

Opmerkelijke grap van Van der Vaart

Daarna volgde een opmerking die direct voor een ongemakkelijke stilte in de studio zorgde. “Ze lijken wel op elkaar natuurlijk (de spelers van Japan, red.), misschien dacht ie dat… Dat is een grapje natuurlijk." Van Hooijdonk antwoordde: "Dat moet je er tegenwoordig bij zeggen." Van der Vaart: Ik durf bijna niets te zeggen.”