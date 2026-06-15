Nederlanders kunnen niet geloven wat Koeman zegt na Nederland - Japan

Ronald Koeman is niet zo ontevreden over de wedstrijd van Nederland tegen Japan. Tot tweemaal toe gaf Oranje een voorsprong weg, maar Koeman heeft dingen gezien waar hij positief over is. Bovendien is Japan een topploeg, stelt hij in gesprek met de NOS.

"Als je in een wedstrijd twee keer voor staat en niet wint, is dat een teleurstelling. Aan de andere kant kan ik er ook wel mee leven, want ook Japan heeft zijn mogelijkheden gehad. Ik vond het een topwedstrijd van twee kanten. Ook zij hebben bewezen wat ze kunnen", zegt Koeman. Het woord 'topwedstrijd' leidt tot veel verbaasde reacties op sociale media en ook interviewer Jeroen Stekelenburg onderbreekt Koeman bij het horen van het woord.

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“Topwedstrijd, dat bedoel je als trainer, denk ik? Ik denk dat er ook mensen thuis zitten die hopen op spektakel en veel doelpunten, maar jij kijkt dan even met de ogen van een trainer.” Koeman legt uit: “Als je Japan analyseert, dan is het een ploeg die altijd heel hoog druk zet. Volgens mij hebben ze dat grote delen van de wedstrijd helemaal niet gedaan. Ze hebben afgewacht, met heel veel mensen achter de bal. En op een aantal momenten konden wij wel iets sneller, vond ik, de zijkanten zoeken om daar de één-tegen-één te zoeken. Maar dan is het heel moeilijk. Dus in dat opzicht hadden ze ook een stukje angst.”

Oranje moest geduld hebben, zag Koeman. “Maar je weet natuurlijk ook hoe de samenstelling voorin is. Je hebt snelheid aan de zijkanten en spelers met een actie. Je hebt een spits die minder in de bal speelt, maar wel meer diepte zoekt. En die diepte was er niet. Op een aantal momenten, bij een doeltrap of op het moment dat we de bal wonnen, lag die ruimte er wat meer. Dus het was gewoon heel erg moeilijk. Dan weet je ook dat wij de kracht en kwaliteit hebben bij standaardsituaties, dat dat gevaarlijk kan zijn. En dat was het ook. Maar nogmaals, ik vond dat we goed begonnen aan de tweede helft.”

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'Bal mag niet door de benen'

Bij de 1-1 schoot Keito Nakamura de bal door de benen van Ryan Gravenberch heen. “Ik wil nooit spelers bekritiseren. Er staan vier mensen om de bal heen. En zo ook bij de eerste man die de bal teruglegt. En als het dan rond de zestien is, of misschien zelfs in de zestien, dan moet je een bal blokken, agressief zijn. En wat je niet wil — en zeker een keeper niet — is dat die door je benen gaat. Dan is de keeper kansloos.”

Koeman reageert ook op de kritiek op zijn wisselbeleid. Had Nederland niet wat meer moeten uitgaan van de eigen kracht? “Ik denk dat als we nog aanvallender spelen, het nog veel meer open komt te liggen voor dingen waar zij juist gebruik van willen maken. Daar wachten ze ook op. Ik begrijp dat mensen dat zeggen, maar ik zie dat anders. Ik vond het al veel beter dan in de afgelopen wedstrijden. En onderschat Japan niet. Je moet je momenten afwachten en dat hebben we heel goed gedaan. Alleen nogmaals: als je twee keer voor staat, dan wil je zo'n wedstrijd winnen.”

“En de laatste fase was ook de reden om Aké te brengen. Want we kregen eigenlijk geen druk meer op hun zijkanten. We werden een aantal keer makkelijk uitgespeeld. Dat verdedigden we dan goed, maar vervolgens krijgen we natuurlijk heel ongelukkig die tweede goal tegen”, merkt Koeman op.

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'Summerville gewisseld vanwege gele kaart'

Waarom besloot Koeman om doelpuntmaker Crysencio Summerville te wisselen? “Ik heb Cry ook gewisseld vanwege zijn gele kaart. En Donyell Malen omdat ik niet meer zag dat we veel momenten voor diepte zouden krijgen. We moesten verder terug. Dan hoop je met Memphis iemand te brengen die wat balvaster is, waardoor je toch weer van je eigen doel af kunt komen. Dat zijn keuzes die je maakt. Daar kun je achteraf altijd van vinden wat je ervan vindt.”

Koeman is 'niet teleurgesteld' na de eerste WK-wedstrijd. "Ik heb een elftal gezien dat alles heeft gegeven en bij momenten ook heel goed heeft gespeeld. En nogmaals: wij denken vaak dat we Nederlanders zijn en dat we van iedereen maar makkelijk winnen. Maar Japan is gewoon een geweldig elftal. Natuurlijk geeft een overwinning rust en vertrouwen. Maar ik denk dat we op basis van hoe de wedstrijd is verlopen tevreden kunnen zijn. Daar kunnen we iets mee. En tegelijkertijd kunnen we nog steeds dingen beter doen.”