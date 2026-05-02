FC Utrecht worstelt zich langs NAC Breda, dat degradatie nog dichterbij ziet komen

FC Utrecht heeft zich met de nodige moeite voorbij NAC Breda geworsteld. Hoewel NAC een groot deel van de wedstrijd met tien man speelde, kon Utrecht pas diep in de tweede helft afstand nemen: 2-0. De ploeg van Ron Jans pakt drie belangrijke punten in de strijd om de play-offs, terwijl de nederlaag een grote klap is voor NAC. De nummer zeventien ziet degradatie steeds dichterbij komen.

De eerste helft in de Galgenwaard bood weinig spektakel voor de doelen. FC Utrecht had het initiatief, maar wist nauwelijks kansen te creëren tegen het defensief ingestelde NAC. De bezoekers loerden op spaarzame uitbraken en kwamen via een corner zelfs dichtbij, al verdween de kopbal van Odoi in het zijnet. Aan Utrechtse zijde bleef het bij een enkele mogelijkheid, zoals de kopbal van Mike Eerdhuijzen uit een corner en een afstandsschot van Engwanda dat net over ging.

Rode kaart voor Mohamed Nassoh

Na ruim een half uur spelen moest NAC verder met tien man. Een harde overtreding van Mohamed Nassoh op El Karouani werd bestraft met een rode kaart, nadat scheidsrechter Alex Bos de beelden bekeek. FC Utrecht slaagde er voor rust niet in om het numerieke overwicht uit te buiten. Het tempo bleef te laag en de creativiteit ontbrak.

Direct na rust veranderde het spelbeeld drastisch. FC Utrecht voerde de druk op en kreeg binnen enkele minuten grote kansen. El Karouani vond met een voorzet Artem Stepanov, maar die kreeg zijn voet niet goed tegen de bal. Even later probeerde Jesper Karlsson het spectaculair met een karatetrap, zonder succes.

De thuisploeg bleef aandringen en Jans bracht met aanvallende wissels nieuwe impulsen. Sébastien Haller en Adrian Blake kwamen binnen de lijnen om de druk verder op te voeren. De kansen bleven zich opstapelen: Haller kwam net tekort met een kopbal, terwijl Cathline zich knap vrijspeelde maar niet wist af te ronden. Ook van afstand werd het geprobeerd, onder meer door Horemans, maar telkens ontbrak de precisie.

Dani de Wit scoort in slotfase

Opvallend genoeg bleef NAC, ondanks de man minder, gevaarlijk in de omschakeling. Zo kreeg André Ayew een uitgelezen kans van dichtbij, maar doelman Barkas hield zijn ploeg op de been. Aan de andere kant groeide de frustratie bij FC Utrecht, dat maar geen gaatje vond in de Bredase defensie.

De spanning liep verder op in de slotfase. Een treffer van De Wit leek aanvankelijk te worden afgekeurd wegens buitenspel, nadat hij een voorzet van Karlsson met de borst binnenwerkte. De VAR bracht echter verlossing: het doelpunt werd alsnog goedgekeurd. De Galgenwaard ontplofte, terwijl NAC, dat zo lang standhield met tien man, alsnog moest buigen.

Invallers Moussa Soumano en Rio Hillen waren met een kopbal nog dicht bij de 1-1, maar die viel niet. Aan de overzijde was het in de slotseconde wel raak. NAC-doelman Daniel Bielica kwam mee naar voren bij een vrije trap, waardoor Utrecht kon counteren. Met drie man stond de thuisploeg voor de teruggesprintte Bielica; Blake velde het vonnis.