Hans Kraay junior en Dirk Kuyt hebben begrip getoond voor de aanstaande transfer van naar Saudi-Arabië. De 25-jarige linksback verlaat FC Utrecht na dit seizoen transfervrij om aan de slag te gaan bij Al Qadisiya. Volgens Kraay had de verdediger het niveau van de traditionele Nederlandse top drie aan gekund, maar is de financiële aantrekkingskracht van het Midden-Oosten een logische drijfveer.

De Marokkaans international is dit seizoen een vaste waarde in de Domstad, waar hij beschikt over een aflopend contract. Met drie doelpunten en zestien assists in 45 officiële wedstrijden is hij een belangrijke schakel in het elftal van trainer Ron Jans. Jans liet voorafgaand aan de wedstrijd tegen Excelsior zondag weten al sinds januari op de hoogte te zijn van de keuze van zijn vleugelverdediger.

Tijdens het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN werd de aanstaande transfer uitgebreid besproken. Kraay wond er geen doekjes om en wees direct naar het salaris van de verdediger. "Ik denk een paar envelopjes in de kontzak", zo sprak de analist. Hij schat de voetballende kwaliteiten van de back hoog in. "Ik leg het hier op tafel neer: hij is denk ik geschikt voor Ajax, Feyenoord en PSV. Maar als je je zakken kan vullen en je wil dat op een ander niveau dan in de Premier League, Bundesliga of Eredivisie, moet je dat lekker doen", aldus Kraay.

Ook de andere aanwezigen aan tafel konden zich vinden in de beslissing van de vleugelspeler. Tafelgast Stijn Schaars reageerde nuchter op de situatie: "Als hij deze keuze bewust maakt, is het prima toch?", zo klonk het. Kuyt benadrukte eveneens dat het een persoonlijke afweging is. "Iedereen maakt die keuze voor zichzelf", stelde de voormalig international. "Als je financieel zo'n stap kan maken, moet je dat respecteren. Je kan je daar heel druk om maken, maar zo zit de wereld in elkaar", benadrukte hij.

Bij zijn nieuwe werkgever komt El Karouani terecht in een kleedkamer met de nodige internationale ervaring. Zo is voormalig Real Madrid-speler Nacho Fernández daar momenteel de aanvoerder en staan ook namen als Koen Casteels, Julian Weigl, Otávio en Mateo Retegui onder contract. Volgens Kuyt moet het sportieve niveau in Saudi-Arabië bovendien niet onderschat worden, waarbij hij verwees naar een uitspraak van een Oranje-international. "Gini (Georginio Wijnaldum, red.) zei laatst dat het niveau van de competitie hoger is dan dat van de Eredivisie", gaf Kuyt aan. Aad de Mos sloot zich daar volledig bij aan. "Dat is ook zo", reageerde hij. "Ik heb maandag naar Al Hilal - Al Sadd gekeken. Het is geen koekenbakkerscompetitie meer", voegde hij daaraan toe.