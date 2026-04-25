Ajax speelt niet groots, maar blijft door wondergoal Godts meedoen om plek 2

Ajax heeft zaterdagavond gedaan wat het moest doen op bezoek bij nummer zeventien NAC Breda. De Amsterdammers speelden allesbehalve groots, maar wonnen – mede dankzij een weergaloze opleving van Mika Godts – met 0-2 in het Rat Verlegh Stadion.

Door de zege van Feyenoord op FC Groningen (3-1) kon Ajax zich geen misstap veroorloven bij het in degradatienood verkerende NAC Breda. Trainer Óscar García had weer de beschikking over Youri Regeer, die terugkeerde van een blessure. Verder had ook Oscar Gloukh een basisplaats bij de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

In een rustige openingsfase nam NAC het doel van Maarten Paes enkele keren onder vuur, maar Ajax kwam vervolgens – redelijk uit het niets – op voorsprong. Steven Berghuis zette Mika Godts aan het werk met een crosspass, waarna de Bredase defensie Gloukh volledig uit het oog verloor. De middenvelder stond vogelvrij, werd bediend door Godts en tekende simpel voor de 0-1.

NAC leek vervolgens wat beter in de wedstrijd te komen en zette Ajax brutaal onder druk. Dat leverde een goede kans op na een vrije trapvariant. Een vrije schietkans van Raul Paula ging via via niet in het doel.

Daarna was het de beurt aan Godts. En hoe. De smaakmaker ontving de bal van Weghorst ter hoogte van de middenlijn en zette een fenomenale solo in. Op Zlatan-achtige wijze omspeelde de Belg vier verdedigers van NAC, waarna ook doelman Bielica werd gepasseerd. Dankzij die wereldgoal gingen de Amsterdammers – zonder groots te spelen – met een comfortabele 0-2-voorsprong de kleedkamer in.

Weinig vermaak

Na rust bleef het een wedstrijd zonder al te veel spektakel, al kwam NAC goed uit de kleedkamer. De Bredanaars creëerden direct een aantal corners, waarna Paes aan het werk werd gezet. Na die fase bleven de kansen schaars, terwijl ook Ajax nauwelijks meer voor het doel van NAC verscheen. Het publiek in het Rat Verlegh Stadion werd niet verwend. NAC deed wat het kon en speelde een hoop corners bij elkaar, maar grote kansen waren spaarzaam.

Uiteindelijk moest Paes toch een keer écht handelend optreden. Een schot werd van richting veranderd door Josip Sutalo, waarna de doelman een katachtige reflex in huis had om de aansluitingstreffer te voorkomen. Vervolgens kreeg André Ayew nog een grote kans op de 1-2, maar de routinier gleed een voorzet naast.

Het bleef 0-2 en daarmee blijft Ajax in de race om plek twee, terwijl NAC nog altijd op de zeventiende plaats blijft en afstevent op degradatie.