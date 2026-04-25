Live voetbal 1

Teruglezen: zo won Ajax simpeltjes van NAC

25 april 2026, 20:44   Bijgewerkt: 22:24
Ajax speelt tegen NAC Breda in de Eredivisie
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Om te blijven dromen van plek twee in de Eredivisie mag Ajax zaterdagavond om 20.00 uur absoluut geen punten verspelen op bezoek bij degradatiekandidaat NAC Breda. De Amsterdammers willen sowieso bij de eerste vier eindigen. Door de bekerwinst van AZ is de huidige nummer vijf namelijk veroordeeld tot de Europese play-offs, die bovendien niet in de eigen Johan Cruijff Arena worden gespeeld. NAC heeft, zoals bekend, heel andere belangen. De Brabanders verkeren in degradatienood, al is de aansluiting met de veilige plekken gevonden. Vorig jaar wist NAC Ajax nog te verslaan in eigen huis. Lukt dat opnieuw? Mis in dit liveblog niets van NAC – Ajax!

LIVE Eredivisie: NAC Breda Ajax

Sorteer op:

1u geleden

21:58

Afgelopen

Het zit erop, Ajax wint zonder groots te spelen van NAC

2u geleden

21:56

94' - Bounida raakt de paal

Bounida raakt de paal, daar was bijna de 0-3. 

2u geleden

21:48

87' - grote kans Ayew

Dat had hem moeten zijn voor NAC, maar Ayew glijdt een voorzet naast. 

2u geleden

21:47

85' - Gejuich in Rat Verlegh Stadion

Maar niet omdat NAC een kans krijgt, maar omdat Weghorst een gele kaart krijgt wegens commentaar op de leiding. 

2u geleden

21:44

82' - Godts wordt toegezongen

Mika Godts, de man van de weergaloze 0-2, gaat naar de kant. Hij wordt toegezongen en wordt vervangen door Edvardsen. 

2u geleden

21:43

82' - Kansje Holtby

Open kans voor Holby. De middenvelder schiet ver naast. 

2u geleden

21:41

79' - Godts mist kans en gaat meteen liggen

Daar verzuimt Godts de 0-3 te maken, waarna hij direct gaat liggen. Het lijkt op kramp. 

2u geleden

21:36

75' - Holtby raakt 'm verkeerd

Een verre inworp van Kemper valt voor de voeten van Holtby, maar de Duitser raakt de bal niet goed.

2u geleden

21:35

73' - kan NAC nog wat?

Kan NAC nog terugkomen in dit duel? Zojuist gaat een voorzet van Nassoh over alles en iedereen heen, waarna het publiek wat begint te morren. 

2u geleden

21:34

72' - twee wissels bij Ajax

Itakura en Bounida komen in de ploeg bij Ajax, terwijl Berghuis en Regeer het veld verlaten. 

2u geleden

21:32

70' - Uitstekende redding Paes

Daar was NAC plots dicht bij de 1-2, maar Paes redt uitstekend. Een schot van Sowah wordt getoucheerd door Sutalo, maar Paes voorkomt een goal met een knappe reflex. 

2u geleden

21:31

69' - Geen enkel gevaar van Ajax

We zitten inmiddels ruim over de helft van de tweede helft, maar Ajax is nog geen enkele keer gevaarlijk geweest. De Amsterdammers lijken het wel prima te vinden zo. 

2u geleden

21:25

63' - Twijfels over blessure

Zorgen om niets, want Paes kan gewoon verder. Het lijkt erop dat Ajax met dit moment extra tijd kreeg om instructies door te voeren. 

2u geleden

21:24

62' - Paes gaat erbij zitten

Dat ziet er niet goed uit voor Paes, die naar zijn hamstring grijpt en erbij gaat zitten. 

2u geleden

21:18

56' - Steur vervangt Gloukh

Gloukh verlaat het veld voor Steur. 

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
9 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.391 Reacties
1.006 Dagen lid
13.847 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Het is nu erop of eronder!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.391 Reacties
1.006 Dagen lid
13.847 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Het is nu erop of eronder!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

NAC - Ajax

NAC Breda
0 - 2
Ajax
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
30
24
54
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
30
19
53
6
AZ
31
7
49

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws