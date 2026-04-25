Teruglezen: zo won Ajax simpeltjes van NAC

Om te blijven dromen van plek twee in de Eredivisie mag Ajax zaterdagavond om 20.00 uur absoluut geen punten verspelen op bezoek bij degradatiekandidaat NAC Breda. De Amsterdammers willen sowieso bij de eerste vier eindigen. Door de bekerwinst van AZ is de huidige nummer vijf namelijk veroordeeld tot de Europese play-offs, die bovendien niet in de eigen Johan Cruijff Arena worden gespeeld. NAC heeft, zoals bekend, heel andere belangen. De Brabanders verkeren in degradatienood, al is de aansluiting met de veilige plekken gevonden. Vorig jaar wist NAC Ajax nog te verslaan in eigen huis. Lukt dat opnieuw? Mis in dit liveblog niets van NAC – Ajax!

Afgelopen Het zit erop, Ajax wint zonder groots te spelen van NAC 94' - Bounida raakt de paal Bounida raakt de paal, daar was bijna de 0-3. 87' - grote kans Ayew Dat had hem moeten zijn voor NAC, maar Ayew glijdt een voorzet naast. 85' - Gejuich in Rat Verlegh Stadion Maar niet omdat NAC een kans krijgt, maar omdat Weghorst een gele kaart krijgt wegens commentaar op de leiding. 82' - Godts wordt toegezongen Mika Godts, de man van de weergaloze 0-2, gaat naar de kant. Hij wordt toegezongen en wordt vervangen door Edvardsen. 82' - Kansje Holtby Open kans voor Holby. De middenvelder schiet ver naast. 79' - Godts mist kans en gaat meteen liggen Daar verzuimt Godts de 0-3 te maken, waarna hij direct gaat liggen. Het lijkt op kramp. 75' - Holtby raakt 'm verkeerd Een verre inworp van Kemper valt voor de voeten van Holtby, maar de Duitser raakt de bal niet goed. 73' - kan NAC nog wat? Kan NAC nog terugkomen in dit duel? Zojuist gaat een voorzet van Nassoh over alles en iedereen heen, waarna het publiek wat begint te morren. 72' - twee wissels bij Ajax Itakura en Bounida komen in de ploeg bij Ajax, terwijl Berghuis en Regeer het veld verlaten. 70' - Uitstekende redding Paes Daar was NAC plots dicht bij de 1-2, maar Paes redt uitstekend. Een schot van Sowah wordt getoucheerd door Sutalo, maar Paes voorkomt een goal met een knappe reflex. 69' - Geen enkel gevaar van Ajax We zitten inmiddels ruim over de helft van de tweede helft, maar Ajax is nog geen enkele keer gevaarlijk geweest. De Amsterdammers lijken het wel prima te vinden zo. 63' - Twijfels over blessure Zorgen om niets, want Paes kan gewoon verder. Het lijkt erop dat Ajax met dit moment extra tijd kreeg om instructies door te voeren. 62' - Paes gaat erbij zitten Dat ziet er niet goed uit voor Paes, die naar zijn hamstring grijpt en erbij gaat zitten. 56' - Steur vervangt Gloukh Gloukh verlaat het veld voor Steur. Laad meer