Mink Peeters zet al op 27-jarige leeftijd een punt achter zijn profloopbaan. De aanvaller stond ooit te boek als toptalent, maar heeft uiteindelijk maar weinig wedstrijden gespeeld in het profvoetbal.

Peeters begon zijn jeugdopleiding bij PSV, waarna hij in 2011 overstapte naar Ajax. Daar doorliep hij meerdere jeugdelftallen en trok internationale interesse, wat leidde tot een overstap naar Real Madrid in 2014. In de jeugd (Juvenil A) presteerde hij sterk en won hij de Copa de Campeones in 2017.

In 2017 werd hij verhuurd aan VVV-Venlo, ;begin 2018 volgde een verhuur aan Almere City. Door contractuele perikelen, de naweeën van de klierkoorts en een acute blindedarmontsteking verliepen deze periodes niet voorspoedig.

In het seizoen 2018/19 werd hij verhuurd aan het Spaanse Lleida Esportiu, maar door administratieve problemen speelde hij weinig en keerde terug naar Real Madrid Castilla, waarna zijn contract werd ontbonden.

In 2019 tekende hij bij FK Čukarički, maar vertrok zonder wedstrijden. Daarna speelde hij voor FC Volendam en later Gulf United FC in de Verenigde Arabische Emiraten. In 2024 ging hij naar het Oostenrijkse SV Lafnitz en in 2025 naar Westchester SC in de Verenigde Staten, waar blessures hem opnieuw hinderden.

Voor alle clubs speelde hij bij elkaar slechts veertig wedstrijden. "Na lang nadenken heb ik besloten om te stoppen als profvoetballer", schrijft Peeters nu op Instagram. "Voetbal is jarenlang mijn leven geweest. Van PSV en Ajax tot Real Madrid en alles wat daarna kwam. Ik ben dankbaar voor elk moment en voor iedereen die ik onderweg ben tegengekomen."

Peeters gaat zich richten op mentale gesteldheid van voetballers

"De afgelopen jaren hebben me geleerd dat blessures maar één kant van het verhaal zijn — het mentale aspect is minstens zo belangrijk. Ik had vaak het gevoel dat ik moest bewijzen dat ik nog steeds de speler was die ik ooit was, vooral tegenover mezelf", schrijft Peeters.

"Dit voelt als het juiste moment om eerlijk te zijn en een andere weg in te slaan. Dankbaar voor alles wat het voetbal me heeft gegeven. Nu ga ik iets nieuws opbouwen, met de focus op ontwikkeling en de mentale kant van het spel. Binnenkort meer", belooft hij.