Ajax reist zaterdagavond met een duidelijke opdracht af naar NAC Breda. De ploeg van Óscar García moet alle zeilen bijzetten om de play-offs om Europees voetbal te ontlopen, dus moet er gewonnen worden. In dit artikel vind je de vermoedelijke opstelling waarmee Ajax dat wil doen.

In de aanloop naar de wedstrijd is sprake van goed en slecht nieuws bij Ajax. Er is voorzichtig optimisme rond Youri Regeer. De middenvelder is hersteld van blessureleed, hervatte de training en maakte al speelminuten in een oefenduel. Of hij direct inzetbaar is, blijft echter de vraag. Anderzijds moest Davy Klaassen het duel laten schieten vanwege zijn blessure.

Takehiro Tomiyasu ontbreekt na zijn rode kaart tegen Heracles Almelo, terwijl Kian Fitz-Jim al langer uit de roulatie is na een operatie.

Trainer Óscar García liet al weten op zijn hoede te zijn voor de komende tegenstander. “NAC is een competitief team dat met energie en inzet speelt”, zei hij. “We verwachten een moeilijke wedstrijd en weten dat we op ons beste niveau moeten presteren.”

Toch klonk er ook vertrouwen door. “Het algemene gevoel is dat iedereen zeer positief en vastberaden is. We weten dat er nog veel op het spel staat en het team is volledig gefocust om het seizoen zo sterk mogelijk af te sluiten.”

García kiest voor zekerheid: dit is de vermoedelijke opstelling

Na de overtuigende 0-3 zege op Heracles lijkt García weinig reden te zien om zijn basiself drastisch om te gooien.

Onder de lat blijft Maarten Paes de eerste keuze. In de defensie dwingt de schorsing van Tomiyasu tot een herschikking: Anton Gaaei en Lucas Rosa bezetten de flanken, met Josip Šutalo en Youri Baas centraal.

Op het middenveld kiest García opnieuw voor controle. Ko Itakura fungeert als verdedigende spil. Voor hem opereren Jorthy Mokio en Oscar Gloukh.

Voorin is de hiërarchie duidelijk. Steven Berghuis is na zijn dubbelslag tegen Heracles verzekerd van een basisplek op rechts. Aan de andere kant zorgt Mika Godts voor dreiging. In de spits krijgt Wout Weghorst opnieuw de voorkeur boven Kasper Dolberg.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Itakura, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.