Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax tegen NAC Breda

24 april 2026, 18:52
Oscar Garcia met op de achtergrond de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ajax reist zaterdagavond met een duidelijke opdracht af naar NAC Breda. De ploeg van Óscar García moet alle zeilen bijzetten om de play-offs om Europees voetbal te ontlopen, dus moet er gewonnen worden. In dit artikel vind je de vermoedelijke opstelling waarmee Ajax dat wil doen.

In de aanloop naar de wedstrijd is sprake van goed en slecht nieuws bij Ajax. Er is voorzichtig optimisme rond Youri Regeer. De middenvelder is hersteld van blessureleed, hervatte de training en maakte al speelminuten in een oefenduel. Of hij direct inzetbaar is, blijft echter de vraag. Anderzijds moest Davy Klaassen het duel laten schieten vanwege zijn blessure.

Takehiro Tomiyasu ontbreekt na zijn rode kaart tegen Heracles Almelo, terwijl Kian Fitz-Jim al langer uit de roulatie is na een operatie.

Trainer Óscar García liet al weten op zijn hoede te zijn voor de komende tegenstander. “NAC is een competitief team dat met energie en inzet speelt”, zei hij. “We verwachten een moeilijke wedstrijd en weten dat we op ons beste niveau moeten presteren.”

Toch klonk er ook vertrouwen door. “Het algemene gevoel is dat iedereen zeer positief en vastberaden is. We weten dat er nog veel op het spel staat en het team is volledig gefocust om het seizoen zo sterk mogelijk af te sluiten.”

García kiest voor zekerheid: dit is de vermoedelijke opstelling

Na de overtuigende 0-3 zege op Heracles lijkt García weinig reden te zien om zijn basiself drastisch om te gooien.

Onder de lat blijft Maarten Paes de eerste keuze. In de defensie dwingt de schorsing van Tomiyasu tot een herschikking: Anton Gaaei en Lucas Rosa bezetten de flanken, met Josip Šutalo en Youri Baas centraal.

Op het middenveld kiest García opnieuw voor controle. Ko Itakura fungeert als verdedigende spil. Voor hem opereren Jorthy Mokio en Oscar Gloukh.

Voorin is de hiërarchie duidelijk. Steven Berghuis is na zijn dubbelslag tegen Heracles verzekerd van een basisplek op rechts. Aan de andere kant zorgt Mika Godts voor dreiging. In de spits krijgt Wout Weghorst opnieuw de voorkeur boven Kasper Dolberg.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Itakura, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.

➡️ Meer over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Lees ook:
NAC Breda

Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

  • di 21 april, 09:53
  • 19
Óscar García in de Johan Cruijff Arena

Ajax wijkt bij play-offdeelname uit naar Volendam

  • Gisteren, 12:54
  • 6
Serdar Gözübüyük Feyenoord Excelsior

Serdar Gözübüyük haalt Instagram-account offline na NEC - Feyenoord

  • ma 13 april, 16:40
  • 13
NAC - Ajax

NAC Breda
20:00
Ajax
Wordt gespeeld op 25 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Óscar García

Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (26 apr. 1973)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
31
7
49
7
Utrecht
30
13
44

