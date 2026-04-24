Live voetbal

Ajax gaat op de Spaanse toer: Shane Kluivert in beeld

24 april 2026, 12:20
Jordi Cruijff Ajax
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Jordi Cruijff wil zakendoen met FC Barcelona. De technisch directeur van Ajax heeft volgens het doorgaans goed geïnformeerde Spaanse SPORT maar liefst zes spelers van de Catalaanse club concreet in beeld. Ook de naam van Shane Kluivert valt.

Cruijff brengt momenteel de opties in kaart en op dat lijstje bevinden zich de nodige spelers uit Barcelona. De technisch directeur onderzoekt of hij, mede door zijn goede connecties in Spanje, overbodige krachten van de Catalaanse club kan overnemen of huren.

Artikel gaat verder onder video

Er worden verschillende namen genoemd, waaronder die van doelman Iñaki Peña. De 27-jarige goalie komt momenteel uit voor Elche in LaLiga, maar is officieel eigendom van FC Barcelona. Zijn komst zou als 'haalbaar' worden gezien. Ajax zoekt een eerste keeper die de concurrentiestrijd met Maarten Paes kan aangaan.

Een andere speler van FC Barcelona die door SPORT in verband wordt gebracht met Ajax, is Shane Kluivert. De zoon van Patrick Kluivert heeft net zijn contract verlengd, maar het is onduidelijk of de Catalanen openstaan voor een verhuur. "Men denkt dat hij in Nederland een volgende stap kan zetten en goed bij Ajax zou passen", zo klinkt het.

Andere spelers die worden genoemd zijn Jofre Torrents, Guille Fernández, Marc Casadó en Roony Bardghji. De laatste twee lijken echter geen realistische opties. Zij worden momenteel als onhaalbaar ingeschat.

Vind jij dat Ajax goed doet aan het aantrekken van spelers van FC Barcelona?

Laden...
277 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
  • 21 apr. 09:53
  • Gisteren, 12:54
10 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
31
7
49
7
Utrecht
30
13
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws