Jordi Cruijff wil zakendoen met FC Barcelona. De technisch directeur van Ajax heeft volgens het doorgaans goed geïnformeerde Spaanse SPORT maar liefst zes spelers van de Catalaanse club concreet in beeld. Ook de naam van Shane Kluivert valt.

Cruijff brengt momenteel de opties in kaart en op dat lijstje bevinden zich de nodige spelers uit Barcelona. De technisch directeur onderzoekt of hij, mede door zijn goede connecties in Spanje, overbodige krachten van de Catalaanse club kan overnemen of huren.

Er worden verschillende namen genoemd, waaronder die van doelman Iñaki Peña. De 27-jarige goalie komt momenteel uit voor Elche in LaLiga, maar is officieel eigendom van FC Barcelona. Zijn komst zou als 'haalbaar' worden gezien. Ajax zoekt een eerste keeper die de concurrentiestrijd met Maarten Paes kan aangaan.

Een andere speler van FC Barcelona die door SPORT in verband wordt gebracht met Ajax, is Shane Kluivert. De zoon van Patrick Kluivert heeft net zijn contract verlengd, maar het is onduidelijk of de Catalanen openstaan voor een verhuur. "Men denkt dat hij in Nederland een volgende stap kan zetten en goed bij Ajax zou passen", zo klinkt het.

Andere spelers die worden genoemd zijn Jofre Torrents, Guille Fernández, Marc Casadó en Roony Bardghji. De laatste twee lijken echter geen realistische opties. Zij worden momenteel als onhaalbaar ingeschat.