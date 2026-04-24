Het worden onzekere weken voor . Deelname aan het WK in de Verenigde Staten lijkt namelijk serieus in gevaar te komen voor de verdediger van Manchester United.

De Ligt staat al bijna een half jaar aan de zijlijn. Sinds 30 november kwam de centrumverdediger van The Mancunians niet meer in actie, omdat hij kampt met een serieuze rugblessure. "Het is typisch zo’n rugblessure: soms denk je dat het goed gaat en dan is het ineens toch niet helemaal in orde", zei zijn trainer Michael Carrick er eerder al over.

Artikel gaat verder onder video

De Ligt staat inmiddels wel weer op het trainingsveld, maar traint nog niet met de groep mee. Hij werkt een individueel programma af, al is er volgens de club nog geen zicht op een snelle rentree. Dat brengt zijn deelname aan het WK serieus in het geding.

Het zou voor de verdediger een flinke tegenvaller zijn, maar ook voor bondscoach Ronald Koeman. Ondanks dat Oranje de nodige (goede) verdedigers tot haar beschikking heeft, leek De Ligt wel een speler die in aanmerking zou komen voor een plek binnen de selectie.