Live voetbal

WK-deelname is serieus in gevaar voor Matthijs de Ligt

24 april 2026, 12:54
Matthijs de Ligt
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Het worden onzekere weken voor Matthijs de Ligt. Deelname aan het WK in de Verenigde Staten lijkt namelijk serieus in gevaar te komen voor de verdediger van Manchester United.

De Ligt staat al bijna een half jaar aan de zijlijn. Sinds 30 november kwam de centrumverdediger van The Mancunians niet meer in actie, omdat hij kampt met een serieuze rugblessure. "Het is typisch zo’n rugblessure: soms denk je dat het goed gaat en dan is het ineens toch niet helemaal in orde", zei zijn trainer Michael Carrick er eerder al over.

Artikel gaat verder onder video

De Ligt staat inmiddels wel weer op het trainingsveld, maar traint nog niet met de groep mee. Hij werkt een individueel programma af, al is er volgens de club nog geen zicht op een snelle rentree. Dat brengt zijn deelname aan het WK serieus in het geding.

Het zou voor de verdediger een flinke tegenvaller zijn, maar ook voor bondscoach Ronald Koeman. Ondanks dat Oranje de nodige (goede) verdedigers tot haar beschikking heeft, leek De Ligt wel een speler die in aanmerking zou komen voor een plek binnen de selectie.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 26 jaar (12 aug. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
13
1
2024/2025
Bayern München
-
-
2024/2025
Man Utd
29
2
2023/2024
Bayern München
22
2

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Man City
33
37
70
2
Arsenal
33
37
70
3
Man Utd
33
13
58
4
Aston Villa
33
6
58
5
Liverpool
33
11
55

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws