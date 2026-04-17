'Uitspraak Koeman over Kees Smit beetje overdreven, hij heeft meer baat bij een kritische blik'

17 april 2026, 19:43
Kees Smit en Ronald Koeman op het trainingsveld van het Nederlands elftal
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Wim Kieft noemt de laatste uitspraken van Ronald Koeman over Kees Smit 'een beetje overdreven'. De middenvelder van AZ is in potentie 'een mix tussen Frenkie de Jong en Pedri', zo zei de bondscoach eerder deze week in een Spaans interview.

Koeman vergeleek Smit eind 2025 al met Pedri, een uitspraak die de nodige stof deed opwaaien omdat de rossige middenvelder pas één jaar basisspeler is bij AZ. In de meest interlandperiode, in maart, riep Koeman Smit voor het eerst op voor het 'grote' Oranje. In het oefenduel met Noorwegen (2-1 winst) begon de middenvelder direct als basisspeler, bij zijn debuut mocht Smit 70 minuten blijven staan.

Deze week is Koeman in Spanje, waar hij tegenover de lokale media stelde dat Smit 'een speler voor Barça is'. De bondscoach deed vervolgens een schepje bovenop zijn eerdere vergelijking: "Hij kan een mix van Frenkie (de Jong) en Pedri worden. Als je een mix van die twee bent, ben je echt heel goed", aldus Koeman.

In zijn column voor De Telegraaf vraagt Kieft zich hardop af of zijn oud-ploeggenoot Koeman er verstandig aan doet om Smit met deze twee te vergelijken. "Ietwat overdreven. Laten we dat voorlopig even afwachten. Zulke uitspraken scheppen wel een enorm verwachtingspatroon en doen iets met een 20-jarig talent. In deze fase van zijn carrière heeft Smit meer baat bij een kritische blik van Koeman", meent de oud-spits.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

