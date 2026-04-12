Als AZ een té hoge transfersom gaat vragen voor , loopt de club het risico dat hij voor een schijntje de deur uitloopt. Daar waarschuwt Arno Vermeulen zondagavond voor bij Studio Voetbal. Algemeen directeur Merijn Zeeman van AZ vreest niet voor dat scenario, dat volgens Vermeulen mogelijk is door een uitspraak in de zaak-Lassana Diarra.

Jorge Mendes betrokken bij Kees Smit

In het praatprogramma wordt Zeeman allereerst gevraagd waarom de club ervoor heeft gekozen om topzaakwaarnemer Jorge Mendes in te schakelen om een mogelijke transfer te bespoedigen. “Ik had deze vraag niet verwacht. Ik zit nog geen eens anderhalf jaar in het voetbal. Maar wat ik van Max Huiberts (technisch directeur, red.) hoor, is dat het heel gebruikelijk is dat intermediairs een rol spelen in transfers. Dat gebeurt bij heel veel clubs. En dat is in dit geval ook zo. Ik hoop eigenlijk dat Kees blijft en dat we nog een jaar van hem kunnen genieten.”

Dan lijkt het inschakelen van Mendes een vreemde keuze, stelt Vermeulen. “Waarom huren jullie hem dan in hemelsnaam in?” Zeeman antwoordt: “We huren hem er niet in. Het is een intermediair.” Dat is vooral een woordenspel; Mendes wordt betaald door AZ. “Er is nog helemaal niks te melden. Er speelt ook nog helemaal niks. Ik hoop dat hij nog een jaar blijft. Nou, als straks blijkt dat er grote clubs komen die hem allemaal graag willen hebben, dan gaan we daarnaar luisteren. Dat gaat Max doen of straks gaat Niels dat doen, en dan gaan we gewoon verder. Het wordt nu natuurlijk enorm opgeblazen. Ik denk dat daar eigenlijk niet zoveel aanleiding voor is.”

Vermeulen wijst erop dat AZ een risico loopt, als het hoog in de boom gaat zitten. “Of het nou zestig is, of vijftig, of veertig miljoen is: als AZ straks via meneer Mendes een bedrag in de markt gaat zetten en Kees Smit of zijn zaakwaarnemer vindt dat wat hoog, dan kunnen ze daar volkomen omheen werken. AZ loopt risico als zij heel veel geld gaan vragen, dat Kees Smit voor twee ton weg kan met de huidige wetgeving.”

Diarra-vonnis

“Twee jaar geleden hebben we het beroemde Diarra-vonnis gehad in Europa. Het hoogste recht in Europa — de Europese rechter — heeft daar uitspraak over gedaan. Het vonnis neemt het op over de werknemer. Als Kees Smit denkt: ik ben een speler die twee jaar geleden bij AZ een nieuw contract heeft getekend, ik heb nog twee jaar en ze vragen straks twintig, dertig, veertig of vijftig miljoen voor mij… Dan kan hij zonder enig probleem naar de arbitragecommissie van de KNVB stappen”, waarschuwt Vermeulen.

“Die moet zich houden aan het Europese recht. En als hij niet weg kan, en dat heet dan letterlijk een proportionele of voorzienbare regeling, dan kan hij werkelijk voor een paar ton — vijf ton, zes ton — zijn contract opzeggen. Hij moet dan een vergoeding betalen aan AZ en kan daarna vrij naar United, naar City, naar Real Madrid, naar Barcelona”, zegt de voetbalcommentator, zelf Alkmaarder en liefhebber van AZ.

“Dat kunnen alle spelers doen die ontevreden zijn over het bedrag dat de club vraagt. Als ze echt denken: wacht even, dit vind ik buiten proportie, ik vind het niet rechtvaardig wat zij vragen, dan kan elke speler dat doen”, vervolgt Vermeulen. “Er zijn spelers geweest die het overwogen hebben. Er is nog een angst in de voetballerij, maar het gaat echt een keer gebeuren dat iemand die stap gaat nemen. Het vonnis is er, dat ligt er gewoon. Dus je hebt als speler de mogelijkheid om je eigen contract af te kopen tegen een veel lager bedrag dan wat clubs vragen.”

“Weet je dat dat vaak al gebruikt wordt door zaakwaarnemers?”, werpt hij op. “Dan komt bijvoorbeeld de zaakwaarnemer van Kees, dat zou kunnen, en die zegt tegen AZ: jullie willen een exorbitant bedrag voor mijn speler. En die dreigt daarmee: als je dat gaat doen, dan ga ik naar de Europese rechter en begin ik die zaak. Of jullie moeten dat bedrag naar beneden bijstellen, zodat er wat meer geld voor mij en voor Kees overblijft. Dan zit je als club in een dilemma: ga ik mee, of blijf ik eigenwijs dat bedrag vragen.”

Zeeman zegt daar niet bang voor te zijn. “Nee, het speelt helemaal niet.” Vermeulen houdt vol: “Het ligt aan het bedrag dat ze gaan vragen.”