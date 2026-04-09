Alex Pastoor heeft donderdagavond bij Ziggo Sport een bijzondere vergelijking gemaakt. De analist stelde in aanloop naar Shakhtar Donetsk tegen AZ dat op bepaalde aspecten wat weg heeft van . Dat is opmerkelijk, omdat Smit een pure middenvelder is terwijl Blind meer een verdediger is die ook als controleur kan spelen.

Smit debuteerde afgelopen maand in het Nederlands elftal en Pastoor geniet enorm van de ontwikkeling van het toptalent. Toch ziet hij wel verbeterpunten bij de jongeling. “Hij heeft een geweldig fundament, technisch goed, overzichtelijk geweldig. Waar hij in uitblinkt, zijn de steile passes en het uitstellen van die pass. Daley Blind-achtig, zou ik zeggen”, aldus Pastoor.

De clubloze trainer stelt dat ploeggenoten alleen maar diep hoeven te gaan als Smit de ruimte en tijd krijgt, want dan krijgt hij de bal wel bij een medespeler. “Hij overziet alles en vindt dan een goede afspeelmogelijkheid. Dat is Kees Smit ten voeten uit.” Pastoor vindt dat Smit daarnaast ook verdedigend een stuk beter is geworden dan hij begin dit seizoen was. “Hij ziet iets vaker waar de brand uitbreekt.”

Toch zijn er volgens Pastoor nog genoeg verbeterpunten voor Smit, waaronder het verdedigen. “Rondom de eigen zestien, daar wordt hij soms net wat te makkelijk uitgespeeld. Ook het vinden van een rol als hij terugkomt in de zestien.” De 59-jarige trainer vindt daarnaast dat Smit soms wat te laat handelt in verdedigend opzicht.

Youri Mulder wil dan van zijn tafelgenoot weten of hij vindt dat Smit in Oranje hoort of niet. “We hebben op die plek toch heel veel spelers”, reageert Pastoor, die duidelijk nog niet helemaal overtuigd is. “Maar wat mij opvalt in dat groeien naar een all-rounder zijn: je geeft hem een microseconde aan de bal en hij heeft gescand, weet waar de bal heen moet en kan het technisch uitvoeren. Je ziet dat het er in verdedigend opzicht nog weleens aan ontbreekt. Maar met de voorwaarden die hij heeft, groeit hij daar vanzelf naartoe. Laat staan als hij op een hoger niveau gaat voetballen.”