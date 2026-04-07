Rio Ferdinand heeft hoge verwachtingen van . In zijn podcast Rio Ferdinand Presents steekt Ferdinand de loftrompet over de middenvelder van AZ. Hij raadt Manchester United aan om werk te maken van de komst van Smit.

“Kees Smit is echt een buitengewoon talent, geloof me”, zegt de clubicoon van Manchester United. “Dat is zo’n speler waarvan je meteen denkt: die wil ik nú vastleggen, ook al is hij misschien nog niet helemaal klaar voor het eerste elftal.”

“Ik hoop dat hij doorbreekt en de wereld verovert. En als we zes maanden of zelfs een jaar op hem moeten wachten, vind ik dat geen enkel probleem, want we mogen hem onder geen beding naar een andere club laten gaan”, benadrukt de voormalig topverdediger.

“Kees Smit is een topspeler, echt waar. Die jongen… ik heb hem inmiddels een paar keer zien spelen en dat was voor mij al genoeg. Ik heb de beelden gezien en… wauw. Ik heb ook met wat mensen in Nederland gesproken, vrienden van me… Hij heeft het écht in zich”, aldus Ferdinand.

Vorige maand hintte Smit al op een zomers vertrek bij AZ. Over een langer verblijf in Alkmaar zei hij tegen Ziggo Sport: "Dat zou kunnen. In principe kan dat, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren." Toch zal hij een nieuwe club zorgvuldig uitkiezen. "In principe wil ik gewoon veel spelen, dat is voor mij het belangrijkst. Wat de ideale stap is, weet ik nog niet. Als ik dat weet, zal ik het wel zeggen."