Rio Ferdinand diep onder de indruk van Kees Smit: 'Echt waar, die jongen...'

7 april 2026, 16:19
Rio Ferdinand diep onder de indruk van Kees Smit: 'Echt waar, die jongen...'
Rio Ferdinand heeft hoge verwachtingen van Kees Smit. In zijn podcast Rio Ferdinand Presents steekt Ferdinand de loftrompet over de middenvelder van AZ. Hij raadt Manchester United aan om werk te maken van de komst van Smit.

“Kees Smit is echt een buitengewoon talent, geloof me”, zegt de clubicoon van Manchester United. “Dat is zo’n speler waarvan je meteen denkt: die wil ik nú vastleggen, ook al is hij misschien nog niet helemaal klaar voor het eerste elftal.”

“Ik hoop dat hij doorbreekt en de wereld verovert. En als we zes maanden of zelfs een jaar op hem moeten wachten, vind ik dat geen enkel probleem, want we mogen hem onder geen beding naar een andere club laten gaan”, benadrukt de voormalig topverdediger.

“Kees Smit is een topspeler, echt waar. Die jongen… ik heb hem inmiddels een paar keer zien spelen en dat was voor mij al genoeg. Ik heb de beelden gezien en… wauw. Ik heb ook met wat mensen in Nederland gesproken, vrienden van me… Hij heeft het écht in zich”, aldus Ferdinand.

Vorige maand hintte Smit al op een zomers vertrek bij AZ. Over een langer verblijf in Alkmaar zei hij tegen Ziggo Sport: "Dat zou kunnen. In principe kan dat, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren." Toch zal hij een nieuwe club zorgvuldig uitkiezen. "In principe wil ik gewoon veel spelen, dat is voor mij het belangrijkst. Wat de ideale stap is, weet ik nog niet. Als ik dat weet, zal ik het wel zeggen."

FC Utrecht misschien

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Hasi
218 Reacties
685 Dagen lid
789 Likes
Hasi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

FC Utrecht misschien

Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
23
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44
8
Sparta
29
-12
42

