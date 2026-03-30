Bij Vandaag Inside is het maandagavond over het debuut van gegaan. René van der Gijp vindt dat Smit wel wat wegheeft van . Met name het uiterlijk van de middenvelder vertoont gelijkenissen met de ex-speler van onder meer Manchester City.

Valentijn Driessen vond het debuut van Smit tegen Noorwegen ‘zwaar tegenvallen’. “Ik vind het een leuke jongen en hij heeft een aardig striphoofd. Voor de rest liet hij gewoon veel te weinig zien”, sprak Driessen, die eerder op de dag al zijn mening over het optreden van Smit liet horen. Van der Gijp is het eens: “Hij heeft een leuk koppie!”

Artikel gaat verder onder video

Driessen: “Ja, het is een echte Hollandse boerenjongen. Ik hoop dat het wat wordt, maar hij moet niet naar Real Madrid gaan”, zegt de journalist, die doelt op de geruchten rondom de middenvelder van AZ.

Van der Gijp moet bij het uiterlijk van Smit denken aan een wereldvoetballer: “Hij lijkt een beetje op Kevin De Bruyne. Toen hij jong was”, ziet de oud-voetballer. “Alsof hij van het platteland komt”, vult Johan Derksen aan. Driessen: “Dat klopt, maar qua voetbal lijkt hij niet op De Bruyne.”