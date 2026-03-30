Van der Gijp over Smit: 'Kevin de Bruyne van Nederlands elftal'

30 maart 2026, 22:10
Kevin de Bruyne voor Nederlands elftal
Foto: © Imago/realtimes
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Bij Vandaag Inside is het maandagavond over het debuut van Kees Smit gegaan. René van der Gijp vindt dat Smit wel wat wegheeft van Kevin De Bruyne. Met name het uiterlijk van de middenvelder vertoont gelijkenissen met de ex-speler van onder meer Manchester City.

Valentijn Driessen vond het debuut van Smit tegen Noorwegen ‘zwaar tegenvallen’. “Ik vind het een leuke jongen en hij heeft een aardig striphoofd. Voor de rest liet hij gewoon veel te weinig zien”, sprak Driessen, die eerder op de dag al zijn mening over het optreden van Smit liet horen. Van der Gijp is het eens: “Hij heeft een leuk koppie!”

Driessen: “Ja, het is een echte Hollandse boerenjongen. Ik hoop dat het wat wordt, maar hij moet niet naar Real Madrid gaan”, zegt de journalist, die doelt op de geruchten rondom de middenvelder van AZ.

Van der Gijp moet bij het uiterlijk van Smit denken aan een wereldvoetballer: “Hij lijkt een beetje op Kevin De Bruyne. Toen hij jong was”, ziet de oud-voetballer. “Alsof hij van het platteland komt”, vult Johan Derksen aan. Driessen: “Dat klopt, maar qua voetbal lijkt hij niet op De Bruyne.”

Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 34 jaar (28 jun. 1991)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
11
4
2024/2025
Man City
28
4
2023/2024
Man City
18
4
2022/2023
Man City
32
7

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47
6
AZ
28
2
42
7
Utrecht
28
11
41
8
Heerenveen
28
3
41

