Rafael van der Vaart: 'Kees Smit kan de nieuwe Frenkie de Jong worden'

29 maart 2026, 19:34   Bijgewerkt: 20:01
Kees Smit bij Nederlands elftal
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Rafael van der Vaart zag Kees Smit een nerveus debuut beleven bij het Nederlands elftal, maar de analist denkt dat de AZ-speler de potentie heeft om de 'nieuwe Frenkie de Jong' te worden. Sjaak Swart ziet de jongeling ondertussen graag naar Ajax vertrekken.

Van der Vaart liet dat zondag weten in gesprek met ESPN, na de oefeninterland tussen Oranje en Noorwegen (2-1 winst). Smit maakte in dit duel zijn debuut en speelde zeventig minuten mee. "Hij was nerveus en speelde geen topwedstrijd, maar het was al met al een prima debuut", stelt Van der Vaart. "En ga het maar eens doen. Ik denk dat er weinig spelers zijn die er voor het eerst bij zitten en meteen in de basis staan."

De analist vervolgt: "Het is goed en logisch dat hij bij het Nederlands elftal zit, want Smit is een uniek talent dat je klaar moet stomen om het stokje over te nemen. Hij heeft de potentie om de nieuwe Frenkie de Jong te worden. We gaan nog veel plezier aan hem beleven."

Willem van Hanegem is, net als Van der Vaart, liefhebber van de kwaliteiten van Smit. De Kromme viel iets op aan het spel van de twintigjarige spelmaker: "Als je goed kijkt, zie je dat hij heel veel ballen naar voren speelt. Dat doet hij als enige. Ik begrijp volledig dat Koeman hem erbij heeft gehaald. Hij wordt een van de beste spelers", aldus Van Hanegem.

Sjaak Swart denkt dat Smit nog wel stappen moet zetten, zo laat hij weten bij ESPN: "Hij heeft een goede techniek, maar het enige dat hij op dit moment mist is het fysieke. Ik denk dat hij daar nog wel wat problemen mee heeft. Het zou bovendien een goede speler voor Ajax zijn."

Nederland - Noorwegen

2 - 1
Gespeeld op 27 mrt. 2026
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Kees Smit

AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
22
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

