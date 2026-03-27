Oranje knokt zich terug en start WK-jaar met zege op Noorwegen

Het Nederlands elftal heeft een kleine zege overgehouden aan de eerste officiële interland van het WK-jaar 2026. In de Johan Cruijff ArenA kwam de ploeg van bondscoach Ronald Koeman nog wel op achterstand tegen Noorwegen, maar door treffers van aanvoerder en middenvelder stond er na 90 minuten een 2-1 overwinning op het scorebord.

Koeman koos voor twee verrassingen in zijn basisopstelling. Kees Smit, deze interlandperiode voor het eerst bij de selectie gehaald, mocht direct als basisspeler debuteren op de positie van Frenkie de Jong. Rechts voorin opteerde de bondscoach voor Teun Koopmeiners, waarbij het de bedoeling was dat Denzel Dumfries 'hoger' op het veld zou komen te staan. Met zijn traptechniek zou Koopmeiners bovendien bij standaardsituaties een extra wapen moeten vormen, zo betoogde Koeman vooraf. Verder begon Donyell Malen, uitstekend in vorm bij zijn club AS Roma, bij absentie van de geblesseerde Memphis Depay in de spits.

Bij de Noren ontbraken de twee grootste blikvangers: Erling Haaland (Manchester City) kreeg rust, terwijl Martin Ødegaard (Arsenal) vanwege een blessure niet bij de selectie zat. Bondscoach Ståle Solbakken kon alsnog een sterk elftal opstellen, dat in de WK-kwalificatiepoule met onder meer Italië geen enkel punt morste. Opvallend: de twee spitsen die Noorwegen opstelde, Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace) en Alexander Sorloth (Atlético Madrid), speelden in het verleden allebei bij FC Groningen. Met David Møller Wolfe (ex-AZ) stond aan Noorse zijde nog een derde oud-Eredivisiespeler aan de aftrap.

Schjelderup krijgt ArenA stil met eerste interlandgoal

Oranje had in de openingsfase een licht overwicht te pakken. Cody Gakpo tekende voor de eerste schietkansjes, maar zag twee inzetten geblokt worden. Na een kwartiertje leverde de Liverpool-aanvaller een prima voorzet af richting de tweede paal, waar Dumfries de bal terug kopte richting Malen. Die kreeg er in de volle zestien echter geen voet tegenaan. Niet veel later raakte Dumfries bij een nieuwe voorzet het hoofd van Møller Wolfe, die de bal probeerde weg te koppen en gelukkig kon worden opgelapt door de medische staf. Halverwege de eerste helft opende Noorwegen vervolgens de score. Andreas Schjelderup (Benfica) werd bereikt op de linkerflank, kapte zich langs Dumfries en Koopmeiners en verschalkte Bart Verbruggen met een schot in de verre hoek dat via de binnenkant van de paal doel trof: 0-1. Het betekende voor de 21-jarige Schjelderup zijn eerste treffer als A-international.

Koeman krijgt gelijk: Koopmeiners aan basis gelijkmaker

Na de openingstreffer kreeg Malen de eerste kans om Nederland weer op gelijke hoogte te brengen. Na een lage voorzet van Micky van de Ven stuitte de spits van dienst echter van dichtbij op de Noorse doelman Ørjan Nyland. Even later was het echter alsnog raak. Een indraaiende hoekschop van Koopmeiners werd hard binnen gekopt door aanvoerder Virgil van Dijk, die de stand zo weer gelijk trok. Meteen daarna kreeg Schjelderup een aardige mogelijkheid op zijn tweede van de avond, maar Dumfries voorkwam een nieuwe achterstand. Het laatste wapenfeit van het eerste bedrijf was opnieuw voor de Noren, maar een goede kopbal van Strand Larsen ging met een stuit net naast. Zo zochten beide landen met een 1-1 tussenstand de kleedkamers op toen het rustsignaal geklonken had.

Reijnders zet Oranje op voorsprong

Hoewel Koeman maar liefst acht keer mocht wisselen, besloot hij zijn basiselftal in de rust ongewijzigd te laten. Datzelfde gold overigens voor zijn Noorse collega. Malen kreeg vlak na de hervatting een volgende kans. Zijn harde schot vanaf de rand van de zestien ging echter net naast het doel van Nyland. Even later had Oranje toch een voorsprong te pakken. Gakpo onderschepte de bal op het middenveld, waarna de bal uiteindelijk via Dumfries in de Noorse zestien bij de volledig vrijstaande Tijjani Reijnders belandde. Die wist wel raad met de kans en schoot de bal beheerst in de kruising: 2-1. Noorwegen trok daarna het initiatief weer naar zich toe, met lange perioden van balbezit maar zonder tot échte kansen te komen.

Na een dik uur spelen begon het grote wisselen. Stolbakken zette het in gang met een vijfvoudige (!) wissel, waarbij onder meer Jens Petter Hauge van Champions League-sensatie Bodø/Glimt binnen de lijnen verscheen. Koeman kon niet achterblijven en bracht even later Brian Brobbey, die zo na een jaar weer eens speelminuten mocht maken, Xavi Simons en Quinten Timber in het veld. Het oponthoud kwam het tempo in de wedstrijd bepaald niet ten goede.

Kopkans Brobbey

Brobbey kreeg een kwartier voor tijd uit - opnieuw - gevaarlijke corner van Koopmeiners een aardige kans om zijn rentree op te luisteren met zijn tweede Oranje-treffer, maar mikte zijn kopbal langs de verkeerde kant van de paal. Even later kwam met voormalig Feyenoorder Fredrik Bjørkan nóg een oud-Eredivisiespeler in het veld bij de Noren, die het na de goal van Reijnders overigens wel leken te geloven. Tien minuten voor tijd zetten Noorwegen echter tóch nog een keer aan. Een lage voorzet vanaf rechts werd door Strand Larsen op acrobatische wijze op doel gewerkt, maar Verbruggen stond op de goede plek en wist zijn inzet te keren. Koeman bracht daarop nog maar eens drie verse krachten binnen de lijnen: Stefan de Vrij, Wout Weghorst en Jerdy Schouten. In de slotminuten kreeg Koopmeiners nog een schietkans, maar Nyland lag in de goede hoek, waardoor het uiteindelijk bij 2-1 bleef.

Oranje kan zich nu gaan opmaken voor de tweede oefenwedstrijd van deze interlandperiode. Komende dinsdag (31 maart) nemen Koeman en zijn mannen het in het Philips Stadion op tegen een andere WK-ganger: Ecuador.

Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke (82' De Vrij), Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch (82' Schouten), Reijnders (69' Simons), Smit (69' Q. Timber); Koopmeiners, Malen (69' Brobbey), Gakpo (82' Weghorst)