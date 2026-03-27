Johan Cruijff kreeg vrijdagavond een eerbetoon in de oefenwedstrijd tussen Nederland en Noorwegen. In de veertiende minuut werd het spel stilgelegd en applaudisseerden de aanwezige fans voor de voetballegende, die tien jaar geleden overleed.

Het was dinsdag de tiende sterfdag van Cruijff. Daar was veel aandacht voor: een documentaire over zijn leven ging in première en in diverse media werd teruggeblikt op zijn carrière. Ook tijdens de oefenwedstrijd tussen Nederland en Noorwegen werd erbij stilgestaan.

Artikel gaat verder onder video

De Belgische scheidsrechter Lawrence Visser legde het spel even stil in de veertiende minuut. Supporters gaven een staande ovatie. Op beelden van de NOS was te zien dat ook Willem van Hanegem, Clarence Seedorf en KNVB-officials Marianne van Leeuwen en Nigel de Jong klapten.