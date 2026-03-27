Nederland - Noorwegen stilgelegd voor eerbetoon aan Johan Cruijff

27 maart 2026, 21:09
Spandoeken voor Johan Cruijff
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Johan Cruijff kreeg vrijdagavond een eerbetoon in de oefenwedstrijd tussen Nederland en Noorwegen. In de veertiende minuut werd het spel stilgelegd en applaudisseerden de aanwezige fans voor de voetballegende, die tien jaar geleden overleed.

Het was dinsdag de tiende sterfdag van Cruijff. Daar was veel aandacht voor: een documentaire over zijn leven ging in première en in diverse media werd teruggeblikt op zijn carrière. Ook tijdens de oefenwedstrijd tussen Nederland en Noorwegen werd erbij stilgestaan.

De Belgische scheidsrechter Lawrence Visser legde het spel even stil in de veertiende minuut. Supporters gaven een staande ovatie. Op beelden van de NOS was te zien dat ook Willem van Hanegem, Clarence Seedorf en KNVB-officials Marianne van Leeuwen en Nigel de Jong klapten.

Nederland - Noorwegen

20:45
Vandaag om 20:45
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

