Jeroen Kapteijns: ‘Deze woorden van Koeman zijn heel lullig voor Kees Smit’

27 maart 2026, 15:44
Kees Smit bij Nederlands elftal
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Mike Verweij en Jeroen Kapteijns vinden dat Ronald Koeman nog geen goede indruk maakt op persconferenties van het Nederlands elftal. Vooral zijn uitspraken over de eerste indruk van Kees Smit zijn volgens de journalisten van De Telegraaf ‘heel lullig’ voor de AZ-middenvelder. Dat zeggen ze in Kick-off.

Smit zit deze interlandperiode voor het eerst bij de Oranje-selectie. Op de persconferentie werd Koeman gevraagd naar zijn eerste indruk: “Geweldig”, grapte de bondscoach. “Dat is toch een beetje een rare reactie?”, vraagt Kapteijns zich af.

Verweij: “Dat was omdat er door werd gevraagd. Koeman wilde Smit eigenlijk pas na negen dagen beoordelen, maar het is logisch om te vragen hoe een nieuwe speler zich verhoudt in de groep.” Kapteijns: “Het was een beetje een lullige reactie richting Smit, als je zo reageert…”

Daar is Verweij het mee eens. Hij vindt dat Koeman sowieso nog geen sterke indruk maakt tijdens perspraatjes. “Hij is duidelijk nog niet in WK-vorm. De uitspraak over de spitsen ook al. Met de uitspraak over Smit wek je de indruk van: laten we hem niet te groot maken, terwijl hij Smit zélf met Pedri heeft vergeleken. Hij heeft de verwachtingen hoog opgeschroefd, dus dat vond ik raar.”

Kapteijns stelt dat Koeman ‘ook gewoon iets leuks had kunnen zeggen’. “Dat ‘geweldig’ kwam een beetje cynisch over. Maar Koeman was sowieso een beetje narrig, zowel maandag als vrijdag. Het gaat al niet lekker door alle geblesseerde spelers die er niet bij zijn, maar hij was niet helemaal in zijn hum.”

➡️ Meer over Kees Smit

Lees ook:
Wout Weghorst mee naar het WK

Oranje-fans woest, Weghorst hard op weg naar WK met Oranje

  • Gisteren, 07:25
  • Gisteren, 07:25
  • 7
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • zo 22 maart, 16:29
  • 22 mrt. 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • zo 22 maart, 15:45
  • 22 mrt. 15:45
  • 16
Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
22
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

