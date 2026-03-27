Mike Verweij en Jeroen Kapteijns vinden dat Ronald Koeman nog geen goede indruk maakt op persconferenties van het Nederlands elftal. Vooral zijn uitspraken over de eerste indruk van zijn volgens de journalisten van De Telegraaf ‘heel lullig’ voor de AZ-middenvelder. Dat zeggen ze in Kick-off.

Smit zit deze interlandperiode voor het eerst bij de Oranje-selectie. Op de persconferentie werd Koeman gevraagd naar zijn eerste indruk: “Geweldig”, grapte de bondscoach. “Dat is toch een beetje een rare reactie?”, vraagt Kapteijns zich af.

Verweij: “Dat was omdat er door werd gevraagd. Koeman wilde Smit eigenlijk pas na negen dagen beoordelen, maar het is logisch om te vragen hoe een nieuwe speler zich verhoudt in de groep.” Kapteijns: “Het was een beetje een lullige reactie richting Smit, als je zo reageert…”

Daar is Verweij het mee eens. Hij vindt dat Koeman sowieso nog geen sterke indruk maakt tijdens perspraatjes. “Hij is duidelijk nog niet in WK-vorm. De uitspraak over de spitsen ook al. Met de uitspraak over Smit wek je de indruk van: laten we hem niet te groot maken, terwijl hij Smit zélf met Pedri heeft vergeleken. Hij heeft de verwachtingen hoog opgeschroefd, dus dat vond ik raar.”

Kapteijns stelt dat Koeman ‘ook gewoon iets leuks had kunnen zeggen’. “Dat ‘geweldig’ kwam een beetje cynisch over. Maar Koeman was sowieso een beetje narrig, zowel maandag als vrijdag. Het gaat al niet lekker door alle geblesseerde spelers die er niet bij zijn, maar hij was niet helemaal in zijn hum.”