Terwijl de WK-koorts langzaam stijgt, is er één naam die deze week alle headlines in Zeist domineert: . De pas 20-jarige spelmaker van AZ beleeft zijn droom bij het grote Oranje en hoewel bondscoach Ronald Koeman op de radio nog lyrisch was, hield hij de aanwezige pers in de donderdagmiddag vakkundig in spanning over een officieel debuut.

Van talent naar grote meneer

In de ochtendshow van Radio 538 liet Koeman doorschemeren hoe hoog hij de jonge Smit heeft zitten. Ondanks dat de groep pas kort bij elkaar is, ziet de bondscoach nu al wat hij wilde zien. "Je ziet in twee trainingen al dat het een groot talent is", aldus Koeman. De overstap van Jong Oranje naar het grote Oranje is voor Smit een mentale test. "Hij zit nu aan tafel met de grote jongens. Daar wordt hij een grote meneer van, en dat is ook precies de bedoeling."

Waar Koeman op de radio nog openhartig was, liet hij tijdens de officiële persconferentie niet veel los over Kees Smit. Met het wegvallen van Frenkie de Jong lijkt de weg vrij voor Smit, maar Koeman weigert garanties te geven voor de kraker tegen Noorwegen. Op de vraag of de AZ-revelatie aan de verwachtingen heeft voldaan, antwoordde de coach: "Dat is een mooie vraag voor na het duel met Ecuador. Dan heb je simpelweg een beeld over negen dagen en dat is nu nog te vroeg."

Acht wissels bieden perspectief

Dat Smit minuten gaat maken, lijkt door de nieuwe regels een zekerheidje. Koeman mag tegen Noorwegen en Ecuador namelijk maar liefst acht keer wisselen. "Ik ga meer wisselen dan ik voorheen heb gedaan", bevestigde de bondscoach in de perszaal.