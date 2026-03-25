Noa Vahle heeft zo haar twijfels of Nederland komende zomer op het WK aan de doelstelling van de KNVB kan voldoen. De voetbalbond mikt op een plek in de halve finale, maar bij Nieuws van de Dag stipt de sportverslaggever aan dat het elftal van bondscoach Ronald Koeman al tijden niet meer van een topland heeft weten te winnen.

In het SBS-programma krijgt Vahle de vraag hoe zij momenteel tegen de kansen van Oranje aankijkt, met nog 81 dagen te gaan tot de eerste poulewedstrijd tegen Japan. "Het lastige is: als je kijkt naar de selectie van Oranje, dan denk ik dat je een hele goede ploeg hebt", begint de verslaggever. "De doelstelling van de KNVB is halve finale, minimaal."

" Alleen: als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden onder Koeman tegen toplanden, dus uit de top-twaalf van de FIFA-ranking", vervolgt Vahle. Dat zijn elf wedstrijden, die hebben we geen één keer gewonnen. Dan heb ik het over Frankrijk, Italië, Engeland, Duitsland... Het is wel opvallend dat het er in die wedstrijden nooit echt uitkomt, maar Koeman is toch vol vertrouwen", aldus Vahle.

Balans Oranje tegen toplanden onder Koeman

Koeman begon in januari 2023 aan zijn tweede ambtstermijn als bondscoach, nadat hij enkele maanden eerder was ontslagen door FC Barcelona. Bij zijn rentree op de bank, twee maanden later, werd direct met grote cijfers verloren van Frankrijk (4-0). In de zomer volgden in de Final Four van de Nations League verliespartijen tegen Kroatië (2-4) en Italië (2-3). Vervolgens was Frankrijk in oktober ook in de return in Nederland te sterk voor Oranje (1-2).

In 2024 ging het Oranje van Koeman in een vriendschappelijke wedstrijd onderuit bij Duitsland (2-1). Op het Europees Kampioenschap in datzelfde land werd wederom niet gewonnen van Frankrijk, al pakte Nederland in ieder geval wel een keer een punt tegen een topland (0-0). In de halve finales strandde Oranje uiteindelijk tegen Engeland (1-2). In het najaar volgden in de Nations League opnieuw twee confrontaties met Duitsland, die wederom geen overwinning opleverden (2-2 en 1-0 verlies).

Oranje bereikte wel de kwartfinales van de Nations League, waarin in maart 2025 een doelpuntrijk tweeluik met Spanje werd uitgevochten. De regerend Europees Kampioen werd in de heenwedstrijd in Rotterdam op een keurige 2-2 gehouden. De return in Valencia leverde enkele dagen later een 3-3 gelijkspel op, waarna de Spanjaarden in de strafschoppenserie aan het langste eind trokken.

