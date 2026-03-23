Het heeft er alle schijn van dat bezig is aan zijn laatste maanden als speler van Manchester City. De 31-jarige Oranje-international heeft een aflopend contract bij de Engelse grootmacht en lijkt niet te rekenen op een langer verblijf.

Aké staat sinds de zomer van 2020 onder contract bij Manchester City. De veelzijdige verdediger kwam destijds voor ongeveer 45 miljoen euro over van Bournemouth en groeide onder Josep Guardiola uit tot een gewaardeerde kracht.

Aké werd nimmer een onbetwiste basisspeler bij Manchester City, maar speelde in vijfenhalf jaar wel 172 officiële wedstrijden voor the Citizens. De voormalig Feyenoorder werd viermaal landskampioen van Engeland met Manchester City en voegde ook de Champions League en diverse Engelse bekertoernooien toe aan zijn palmares. Afgelopen zondag won Aké als basisspeler met zijn ploeg de finale van de EFL Cup tegen Arsenal (0-2).

Het Algemeen Dagblad schrijft dat ‘alles erop wijst dat Aké na dit seizoen niet meer terugkeert in het Etihad Stadium’. “Ik heb geen idee, maar de winst van de Carabao zou alvast een mooi einde zijn”, zegt de verdediger zelf tegen de krant.

Aké kwam dit seizoen in 27 van de 49 duels die Manchester City speelde in actie. “Ik heb wel een wat andere rol. Uiteindelijk is het prachtig dat ik de finale mocht spelen. Mooi om het zo af te sluiten”, vervolgt hij.

Aké meldde zich maandag bij Oranje, dat binnenkort oefenwedstrijden speelt tegen Noorwegen (27 maart) en Ecuador (31 maart). Hij gaat ervan uit dat bondscoach Ronald Koeman hem meeneemt naar het WK van aankomende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. “Dat denk ik wel, ja. Als ik zo doorga, hier en daar mijn duels meepak. Fit blijven en op dezelfde voet verder gaan.”