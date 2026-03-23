Einde van Nathan Aké bij Manchester City nabij

23 maart 2026, 23:37
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Het heeft er alle schijn van dat Nathan Aké bezig is aan zijn laatste maanden als speler van Manchester City. De 31-jarige Oranje-international heeft een aflopend contract bij de Engelse grootmacht en lijkt niet te rekenen op een langer verblijf.

Aké staat sinds de zomer van 2020 onder contract bij Manchester City. De veelzijdige verdediger kwam destijds voor ongeveer 45 miljoen euro over van Bournemouth en groeide onder Josep Guardiola uit tot een gewaardeerde kracht.

Aké werd nimmer een onbetwiste basisspeler bij Manchester City, maar speelde in vijfenhalf jaar wel 172 officiële wedstrijden voor the Citizens. De voormalig Feyenoorder werd viermaal landskampioen van Engeland met Manchester City en voegde ook de Champions League en diverse Engelse bekertoernooien toe aan zijn palmares. Afgelopen zondag won Aké als basisspeler met zijn ploeg de finale van de EFL Cup tegen Arsenal (0-2).

Het Algemeen Dagblad schrijft dat ‘alles erop wijst dat Aké na dit seizoen niet meer terugkeert in het Etihad Stadium’. “Ik heb geen idee, maar de winst van de Carabao zou alvast een mooi einde zijn”, zegt de verdediger zelf tegen de krant.

Aké kwam dit seizoen in 27 van de 49 duels die Manchester City speelde in actie. “Ik heb wel een wat andere rol. Uiteindelijk is het prachtig dat ik de finale mocht spelen. Mooi om het zo af te sluiten”, vervolgt hij.

Aké meldde zich maandag bij Oranje, dat binnenkort oefenwedstrijden speelt tegen Noorwegen (27 maart) en Ecuador (31 maart). Hij gaat ervan uit dat bondscoach Ronald Koeman hem meeneemt naar het WK van aankomende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. “Dat denk ik wel, ja. Als ik zo doorga, hier en daar mijn duels meepak. Fit blijven en op dezelfde voet verder gaan.”

➡️ Meer Oranje nieuws

Lees ook:
Het Nederlands elftal in 2023

Oranje-fans woest op Koeman door oproep Wout Weghorst en Stefan de Vrij

Memphis Depay

Oranje-oproep serieus in gevaar voor Memphis Depay wegens knieklachten

Slecht nieuws voor Depay en Oranje: aanvaller lange tijd uitgeschakeld

Nathan Aké

Leeftijd: 31 jaar (18 feb. 1995)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
14
0
2024/2025
Man City
10
0
2023/2024
Man City
29
2
2022/2023
Man City
26
1

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
31
39
70
2
Man City
30
32
61
3
Man Utd
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool
31
8
49

