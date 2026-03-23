Ronald Koeman staat voor loyaliteitsprobleem bij Oranje: maakt hij wéér dezelfde fout?

Voor het Nederlands elftal breekt er een cruciale fase aan richting het WK van aankomende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Bondscoach staat met nog precies 83 dagen tot de eerste groepswedstrijd tegen Japan voor een heus loyaliteitsprobleem.

Ronald Koeman valt terug op oude namen bij Oranje

Oranje verzamelde zich maandag in Zeist om zich voor te bereiden op de oefenduels met Noorwegen (27 maart) en Ecuador (31 maart). Koeman verwelkomde in totaal 26 internationals op de KNVB-campus. De verwachting is dat het gros van de opgeroepen spelers ook van de partij zal zijn op het WK.

Artikel gaat verder onder video

Koeman gaf maandag op een persconferentie immers aan loyaal te zijn aan spelers met wie hij in het verleden werkte. “Zo is hij altijd al geweest, maar je vraagt je soms af wat het oplevert”, zegt journalist Martijn Krabbendam maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN.

Wie de huidige selectie van Oranje bekijkt, ziet dat een groot aantal spelers ritme mist of simpelweg niet in vorm is. Zo speelde centrumverdediger Nathan Aké dit seizoen slechts 27 van de mogelijke 49 wedstrijden bij zijn club Manchester City, waarvan een groot deel als invaller. Denzel Dumfries speelde bij Internazionale slechts 20 van de mogelijke 44 duels, Stefan de Vrij zelfs maar 14. Jorrel Hato deed in slechts 28 van de 49 duels mee die Chelsea speelde.

Micky van de Ven en Xavi Simons kennen een dramatisch seizoen bij Tottenham Hotspur, dat zeventiende staat in de Premier League en in serieus degradatiegevaar verkeert. Tijjani Reijnders is zijn basisplaats bij Manchester City kwijt en was in slechts 6 van de laatste 18 wedstrijden van the Citizens basisspeler.

Voorin zijn Jeremie Frimpong (Liverpool) en Wout Weghorst (Ajax) bij hun clubs vaak reserve, terwijl Memphis Depay bij Corinthians op een laag niveau speelt en Cody Gakpo zelden uitblinkt bij Liverpool.

De vraag rijst derhalve of Koeman er niet beter aan doet om terug te vallen op spelers die wel in vorm zijn of regelmatig minuten maken. In Voetbalpraat worden bijvoorbeeld de namen van Wouter Goes (AZ) en Sam Beukema (Napoli) genoemd.

Georginio Wijnaldum en Memphis Depay lieten Ronald Koeman al eens in de steek

De onvoorwaardelijke loyaliteit van Koeman aan spelers met wie hij in het verleden succesvol samenwerkte, pakte voor Oranje al vaker compleet verkeerd uit. Op het EK van 2024 viel de bondscoach terug op 96-voudig international Georginio Wijnaldum. De middenvelder was destijds niet meer actief op een hoog niveau, maar bij Al-Ettifaq uit Saudi-Arabië. Toch vertrouwde Koeman op hem. Dat pakte toen compleet verkeerd uit.

Wijnaldum begon de voorbereiding op het EK nog wel als basisspeler. Hij had basisplaatsen tegen Schotland en Canada, duels die beide door Oranje met 4-0 werden gewonnen. De middenvelder wist tegen Schotland zelfs te scoren. Eenmaal aangekomen op het EK was de toegevoegde waarde van Wijnaldum minimaal: na drie invalbeurten in de groepsfase kwam hij in de knock-outfase niet meer in actie.

Een vergelijkbaar scenario voltrok zich op datzelfde EK met Memphis Depay, topscorer aller tijden van Oranje. Depay stond destijds onder contract bij Atlético Madrid, maar speelde door een spierblessure amper meer in de laatste twee maanden voor het EK. Hij kreeg vervolgens op het EK het vertrouwen van Koeman, die in de drie groepswedstrijden, de achtste finale, kwartfinale én halve finale een basisplaats inruimde voor de aanvaller. De productie van Depay bleef echter ver achter, met slechts één doelpunt en één assist in zeven duels.

Koeman zal zich aldus terdege bewust zijn van het forse risico dat hij neemt door opnieuw terug te vallen op zijn vertrouwelingen.