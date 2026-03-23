Oranje-supporters zijn woest om torenhoge prijs van WK-shirts: ‘Erg duur!’

De KNVB presenteerde zondagavond de WK-shirts van het Nederlands elftal. Fans van Oranje lijken tevreden met het uiterlijk van de twee tricots, maar zijn wel kritisch op de vraagprijs die gehanteerd wordt.

De KNVB heeft gekozen voor een relatief simpel thuisshirt, met het eigen logo centraal op de borst. Verder zijn er zwarte accenten toegevoegd bij de nek, de uiteinden en de zijkanten van het shirt.

Er wordt gekozen voor een duidelijk andere look dan op het WK 2022. Toen speelde Oranje in een veel lichtere, bijna gelige tint. Het nieuwe tenue komt qua kleur meer overeen met wat Oranje traditioneel draagt in de recente geschiedenis.

Het uitshirt is wit. Het KNVB-logo prijkt op de borst in een oranje vlak.

Hoewel het uiterlijk van de shirts betrekkelijk goed is ontvangen door supporters van Oranje, klinkt er veel kritiek op de vraagprijs. Wie de authentieke variant van een van de shirts wil kopen, het model dat ook door de spelers wordt gedragen tijdens wedstrijden, dient 160 euro neer te tellen. De replicashirts kosten 110 euro.

Veel fans vinden de shirts te duur. Onder een Facebook-post van FCUpdate regent het kritische reacties over de prijs van de tricots.

“Leuk, met zijn vijven zou ik thuis 800 euro kwijt zijn voor een beetje stof. Gelukkig 4 dames thuis die andere interesses hebben”, reageert iemand. Iemand anders schrijft: “Mooie shirts, zeker dat witte. Alleen erg duur!!” Weer iemand anders: “Vette shirts, maar de prijs gaat nergens over. 160 euro voor een shirt, dat wordt Temu dit WK.”

Ook een poll op de website van Tubantia laat zien dat veel mensen de vraagprijs te hoog vinden. Op de stelling ‘110 tot 160 euro is veel te veel geld voor een shirt van het Nederlands elftal’ reageert 81 procent van de op het moment van schrijven 1427 stemmers: ‘Eens. Voor veel fans is dit niet te betalen.’

3 procent van de lezers heeft gestemd op: ‘Oneens. Echte fans hebben dit er wel voor over.’ 16 procent van de lezers tot slot vindt dat er tijdloze shirts zouden moeten komen die meerdere jaren meegaan.

Chris Woerts: 'In lijn met Ajax en Feyenoord'

De prijs van het shirt wordt maandagavond ook besproken in het SBS6-programma Nieuws van de Dag. Sportmarketeer Chris Woerts erkent dat 160 euro 'duur' is. "Maar het zijn wel de prijzen van deze tijd. Het officiële wedstrijdshirt is 160 euro, maar het fanshirt is 100 euro (110 euro, red.). Dat is redelijk, dat is in lijn met wat Ajax en Feyenoord vragen." Hij verwacht dat het shirt ondanks de prijs populair zal zijn. "Er worden ongeveer 100.000 van deze shirts verkocht dit jaar."