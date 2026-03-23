Live voetbal

Koeman maakt zich grote zorgen: 'Niet te veel zeggen over Feyenoord - Ajax'

23 maart 2026, 17:27
Klassieker
Foto: © Imago
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Ronald Koeman heeft zich tijdens zijn persmoment maandag kritisch uitgelaten over de staat van het Nederlandse clubvoetbal. De bondscoach bekeek afgelopen weekend onder meer NEC tegen SC Heerenveen, maar werd daar niet direct enthousiast van. “Dat was wel leuk, maar daar zaten weinig internationals in,” merkte hij op.

Over de daaropvolgende Klassieker tussen Feyenoord en Ajax was hij nog kritischer. “Tsja… zullen we daar niet te veel over zeggen? Dat was minder leuk, want dat was niet het niveau dat je zou willen.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Koeman is er duidelijk sprake van kwaliteitsverlies in de Eredivisie, iets waar hij zich zorgen over maakt. “Ik kijk daar wel met zorgen naar, want daar is aardig wat aan kwaliteit ingeboet. Het is zorgelijk voor het Nederlandse voetbal.” Die ontwikkeling ziet hij ook terug op Europees niveau, waar Nederlandse clubs moeite hebben om structureel te presteren. “Je ziet dat gedeeltelijk terug in de resultaten van Nederlandse clubs in Europa. Dat gaat plaatsen kosten voor de korte termijn, en voor de langere termijn misschien nog wel meer. Ik denk dat we ons daar in Nederland wel zorgen over moeten maken.”

De bondscoach wees daarnaast op de huidige verhoudingen in de competitie, waarbij PSV ondanks wisselvallig spel ruim aan kop gaat. “Als je ziet dat je een competitie hebt waarin PSV de laatste weken ook niet des PSV’s speelt, en dat ze dan toch nog een straatlengte voor staan, dat is wel zorgwekkend.” Koeman sloot af met een relativerende noot: “Maar ik kan daar verder niets aan doen.” Daarmee onderstreepte hij vooral zijn rol als toeschouwer, maar ook zijn groeiende zorgen over het niveau van het Nederlandse voetbal.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Reageren
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
1 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws