Koeman maakt zich grote zorgen: 'Niet te veel zeggen over Feyenoord - Ajax'

Ronald Koeman heeft zich tijdens zijn persmoment maandag kritisch uitgelaten over de staat van het Nederlandse clubvoetbal. De bondscoach bekeek afgelopen weekend onder meer NEC tegen SC Heerenveen, maar werd daar niet direct enthousiast van. “Dat was wel leuk, maar daar zaten weinig internationals in,” merkte hij op.

Over de daaropvolgende Klassieker tussen Feyenoord en Ajax was hij nog kritischer. “Tsja… zullen we daar niet te veel over zeggen? Dat was minder leuk, want dat was niet het niveau dat je zou willen.”

Volgens Koeman is er duidelijk sprake van kwaliteitsverlies in de Eredivisie, iets waar hij zich zorgen over maakt. “Ik kijk daar wel met zorgen naar, want daar is aardig wat aan kwaliteit ingeboet. Het is zorgelijk voor het Nederlandse voetbal.” Die ontwikkeling ziet hij ook terug op Europees niveau, waar Nederlandse clubs moeite hebben om structureel te presteren. “Je ziet dat gedeeltelijk terug in de resultaten van Nederlandse clubs in Europa. Dat gaat plaatsen kosten voor de korte termijn, en voor de langere termijn misschien nog wel meer. Ik denk dat we ons daar in Nederland wel zorgen over moeten maken.”

De bondscoach wees daarnaast op de huidige verhoudingen in de competitie, waarbij PSV ondanks wisselvallig spel ruim aan kop gaat. “Als je ziet dat je een competitie hebt waarin PSV de laatste weken ook niet des PSV’s speelt, en dat ze dan toch nog een straatlengte voor staan, dat is wel zorgwekkend.” Koeman sloot af met een relativerende noot: “Maar ik kan daar verder niets aan doen.” Daarmee onderstreepte hij vooral zijn rol als toeschouwer, maar ook zijn groeiende zorgen over het niveau van het Nederlandse voetbal.