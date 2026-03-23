Persconferentie Oranje werpt vraag op: wat gebeurde achter de schermen op het EK 2024?

Ronald Koeman had deze interlandperiode voor het eerst bij het Nederlands elftal willen halen. Een blessure gooide echter roet in het eten. Voor Summerville is het WK nog altijd een reëel doel, zo vertelt Koeman op de persconferentie van maandagmiddag.

Summerville was opgeroepen voor de oefeninterlands tegen Noorwegen en Ecuador, maar de 24-jarige aanvaller van West Ham United moet verstek laten gaan. Het WK is nog een optie. “Hij kan er nog bij komen. Ik weet niet wat voor karakter hij heeft, nee, maar dat is de pech die we hebben”, geeft Koeman aan. “Maar wat ik gehoord en gezien heb, denk ik dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken.”

“Hij zou voor deze interlandperiode geselecteerd worden”, beaamt de bondscoach van Oranje. “Als hij fit blijft, zie ik hem meer als een selectiespeler dan talenten die we eerder hebben laten snuffelen. Hij speelt ook op een positie, aan de rechterkant, waar we niet zo veel smaken hebben. En zoals wij hem beoordeeld hebben, maakt hij een geweldige ontwikkeling door.”

Koeman kijkt meer naar karakter

Koeman noemt dus specifiek het karakter van Summerville. Hij geeft ook aan dat het karakter van Joey Veerman een rol speelt in zijn overwegingen rondom de middenvelder. Die focus op het karakter wekt de indruk dat er na het EK 2024 wellicht een besef is gekomen over het belang van dat element. Is er op het toernooi iets gebeurd waar de buitenwereld geen weet van heeft?

“Nee”, stelt Koeman. “Maar als je met een groep van 26 naar een eindtoernooi gaat, en als speler heb ik dat nooit zo meegekregen, dan zie je na een week of twee, drie teleurstelling bij spelers. Dan is het heel erg moeilijk om supergemotiveerd iedere dag energie te geven. Daar gaat de ene speler beter mee om dan de andere.”

Hoe ging dat op het EK? “Nou, dat richt zich niet op één speler, maar op meerdere spelers. Dan kies je op een gegeven moment voor karakters die dat wel kunnen.”

Koeman heeft 26 spelers geselecteerd voor de aankomende interlands. Op de achtergrond zijn behalve Summerville ook andere spelers in beeld. “Als je deze 26 hebt, dan heb je er nog een paar die er niet bij zitten maar bijna fit zijn, plus de geblesseerde spelers, dan kom je tot een groep van ongeveer 35. Je hebt ook altijd nog jongens uit Jong Oranje waar je aan kunt denken, maar als je kijkt naar wie er klaar is voor het Nederlands elftal, denk ik wel dat dit het aantal is.”