Koeman puzzelt in spitspositie: Malen en Brobbey in vorm, geen vervanger Memphis

Ronald Koeman heeft maandag aan de start van de interlandperiode op de persconferentie uitgebreid stilgestaan bij de invulling van de spitspositie bij het Nederlands elftal. De bondscoach zag zijn opties mogelijk kleiner worden door blessurezorgen rond Memphis Depay, al is er nog geen definitieve duidelijkheid over zijn inzetbaarheid.

Koeman gaf aan dat hij het duel van Corinthians niet live heeft bekeken. “Ik lag al heerlijk te slapen. Toen ik wakker werd had ik wat appjes dat Memphis geblesseerd was geraakt,” zei hij. De ernst van de blessure wordt momenteel onderzocht. “Het is nog wachten op de uitslag van een MRI-scan. Het is mogelijk dat we hem er later nog bij halen, eventueel voor de tweede wedstrijd. Maar als dat niet haalbaar is, dan hoeft dat niet.”

Voor de eerste interland, tegen Noorwegen, lijkt Koeman zijn keuze te moeten maken uit Wout Weghorst, Donyell Malen en Brian Brobbey. Waar een journalist de nadruk legde op de goede vorm van Malen, verraste Koeman door juist ook Brobbey nadrukkelijk te benoemen. De spits, die afgelopen weekend nog de derby tussen Newcastle United en Sunderland besliste, maakt volgens de bondscoach een sterke ontwikkeling door.

Koeman trok zelfs een vergelijking met de eerdere periode van Brobbey bij Oranje. “Ik kan hem het best vergelijken met de Brobbey die hier de vorige keer was, toen hij nog bij Ajax speelde. Alleen is hij nu vele malen fitter en past hij zich geweldig aan aan wat de Premier League vraagt aan intensiteit. Daar had hij nog weleens problemen mee.” Volgens Koeman is de stap naar Engeland dan ook cruciaal geweest in zijn ontwikkeling. “Hij heeft in het begin nog niet veel gespeeld, maar hij heeft zijn plekkie verdiend. Hij doet het erg goed, vandaar dat hij erbij is.”

Opvallend is dat Koeman, mocht Depay definitief afhaken, geen vervanger zal oproepen. “Ik zou niet weten wie,” stelde hij nuchter. “De spitsen die op een lijst staan, zijn bekend. Maar die zijn misschien niet zo inzetbaar als dat ik zou willen dat ze zouden zijn.” Daarmee lijkt de bondscoach zijn vertrouwen volledig uit te spreken in de huidige opties binnen de selectie.