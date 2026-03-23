heeft zondagavond een blessure opgelopen bij het duel tussen Corinthians en Flamengo (1-1). De aanvaller ging halverwege de eerste helft met dijbeenklachten naar de kant. In de tweede helft had Depay vanaf de bank contact met de medische staf van het Nederlands elftal. Het is niet duidelijk of hij door de blessure moet afhaken voor de interlandperiode.

Corinthians nam het zondagavond in eigen huis op tegen Flamengo. Voorafgaand aan de wedstrijd gold Depay als twijfelgeval, maar hij kon toch aan de wedstrijd beginnen. Kort nadat Yuri Alberto de gelijkmaker op het bord had gezet, ging de Nederlander naar de grond terwijl hij naar zijn dijbeen greep. Het betekende het einde van de wedstrijd voor Depay.

Artikel gaat verder onder video

De topscorer aller tijden van Oranje zou zich deze week melden in Zeist, waar het Nederlands elftal bijeen komt voorafgaand aan de oefenduels met Noorwegen en Ecuador. Het is nog niet duidelijk of Depay door deze blessure verstek moet laten gaan of alsnog aansluit bij de selectie van Ronald Koeman.

In de tweede helft van de wedstrijd nam Depay plaats op de bank van Corinthians, waar hij zijn telefoon gebruikte. Een staflid van zijn club vroeg de aanvaller het apparaat weg te stoppen. Op X kwam de Nederlander met een uitleg. “Ik wil even opheldering geven: ik gebruikte mijn telefoon op dat moment om te communiceren met de medische staf van Nederland. Ik kwam naar buiten om mijn team aan te moedigen, terwijl ik ook in de kleedkamer had kunnen blijven met mijn blessure.”