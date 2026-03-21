Kwakman begrijpt niets van Oranje-oproep Flekken

Kees Kwakman heeft zich zaterdag in de Eretribune uitgesproken over de selectie van het Nederlands elftal. De analist van ESPN snapt er weinig van dat bondscoach Ronald Koeman ervoor heeft gekozen om op te roepen voor de komende interlandperiode en pleit voor een andere naam in de selectie.

Tijdens de voorbeschouwing op het duel tussen Sparta Rotterdam en FC Volendam kwam de vorm van Sparta-doelman Joël Drommel ter sprake. De sluitpost is dit seizoen een van de lichtpuntjes bij de Rotterdammers, wat volgens Kwakman beloond had moeten worden met een invitatie voor Oranje. "Ik had hem erbij genomen", sprak de oud-prof duidelijke taal op de sportzender. "Maar goed, dat ben ik."

Vraagtekens bij Flekken

Bondscoach Koeman maakte vrijdag echter zijn definitieve keuzes bekend voor de komende oefeninterlands tegen Noorwegen en Ecuador. Koeman passeert daarmee Drommel en maakt plaats voor keepers Bart Verbruggen, Justin Bijlow en Mark Flekken.

Vooral de aanwezigheid van laatstgenoemde zorgt voor flink wat onbegrip bij Kwakman. Flekken kampte de afgelopen twee maanden met blessureleed bij zijn club Bayer Leverkusen en heeft een gebrek aan wedstrijdritme. "Flekken is al een tijdje geblesseerd", verklaarde de Volendamse analist. Hoewel de doelman afgelopen zaterdag zijn eerste wedstrijd voor Bayer Leverkusen keepte, plaatst Kwakman grote vraagtekens bij het gebrek aan ritme van de Limburger. "Die heeft nog geen wedstrijd gekeept. Ik vind het heel gek, maar ja."

Mede-analist Karim El Ahmadi toonde aan tafel wel begrip voor in ieder geval één van de andere keuzes van de bondscoach. Het gaat om Justin Bijlow, die sinds afgelopen winter onder de lat staat bij het Italiaanse Genoa. "Ik moet wel zeggen dat ik hoorde dat Bijlow het heel goed doet. Als hij fit is en elke week speelt…", aldus El Ahmadi