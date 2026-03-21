Live voetbal 6

Kwakman begrijpt niets van Oranje-oproep Flekken

21 maart 2026, 21:11   Bijgewerkt: 21:35
Brentford-keeper Mark Flekken
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Kees Kwakman heeft zich zaterdag in de Eretribune uitgesproken over de selectie van het Nederlands elftal. De analist van ESPN snapt er weinig van dat bondscoach Ronald Koeman ervoor heeft gekozen om Mark Flekken op te roepen voor de komende interlandperiode en pleit voor een andere naam in de selectie.

Tijdens de voorbeschouwing op het duel tussen Sparta Rotterdam en FC Volendam kwam de vorm van Sparta-doelman Joël Drommel ter sprake. De sluitpost is dit seizoen een van de lichtpuntjes bij de Rotterdammers, wat volgens Kwakman beloond had moeten worden met een invitatie voor Oranje. "Ik had hem erbij genomen", sprak de oud-prof duidelijke taal op de sportzender. "Maar goed, dat ben ik."

Vraagtekens bij Flekken

Artikel gaat verder onder video

Bondscoach Koeman maakte vrijdag echter zijn definitieve keuzes bekend voor de komende oefeninterlands tegen Noorwegen en Ecuador. Koeman passeert daarmee Drommel en maakt plaats voor keepers Bart Verbruggen, Justin Bijlow en Mark Flekken.

Vooral de aanwezigheid van laatstgenoemde zorgt voor flink wat onbegrip bij Kwakman. Flekken kampte de afgelopen twee maanden met blessureleed bij zijn club Bayer Leverkusen en heeft een gebrek aan wedstrijdritme. "Flekken is al een tijdje geblesseerd", verklaarde de Volendamse analist. Hoewel de doelman afgelopen zaterdag zijn eerste wedstrijd voor Bayer Leverkusen keepte, plaatst Kwakman grote vraagtekens bij het gebrek aan ritme van de Limburger. "Die heeft nog geen wedstrijd gekeept. Ik vind het heel gek, maar ja."

Mede-analist Karim El Ahmadi toonde aan tafel wel begrip voor in ieder geval één van de andere keuzes van de bondscoach. Het gaat om Justin Bijlow, die sinds afgelopen winter onder de lat staat bij het Italiaanse Genoa. "Ik moet wel zeggen dat ik hoorde dat Bijlow het heel goed doet. Als hij fit is en elke week speelt…", aldus El Ahmadi

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
  • Gisteren, 12:47
  • Gisteren, 07:38
  • 19 mrt. 16:06
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Joël Drommel

Joël Drommel
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 29 jaar (16 nov. 1996)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
0
0
2025/2026
Sparta
27
0
2024/2025
Jong PSV
3
0
2024/2025
PSV
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws